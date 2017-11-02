Трамп требует немедленной отмены грин-карт

Заявление Трампа последовало после теракта в Нью-Йорке, где грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Трамп связал свою инициативу по отмене программы визовой диверсификации с последним терактом в Нью-Йорке, указав на то, что исполнитель теракта Сейфулло Саипов прибыл в США из Узбекистана в 2010 году, выиграв грин-карту в вышеуказанную лотерею.

"Я начинаю сегодня процесс отмены программы визовой диверсификации… Я хотел сделать это уже давно, и мы попросим конгресс немедленно начать работу над этим. Нам нужно избавиться от этой программы-лотереи как можно скорее", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США также добавил, что подозреваемый в теракте привозил в США и других людей, их число может достигать 23 человек. Программа лотереи грин-карты предполагает ввоз на постоянное жительство в США родственников выигравшего.

"Мы должны избавиться от цепной иммиграции", — сказал Трамп.

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Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и каждый год отбирает около 50 тысяч иммигрантов. Чтобы получить визу, необходимо обладать определенным уровнем образования и владения английским языком, а также доказать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства, сообщает РИА Новости.

Заявление Трампа последовало после теракта в Нью-Йорке, где грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен.

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Грузовик также врезался в школьный автобус. Подозреваемого задержали.

Уроженцы России не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год. После того, как эмиграция в США снизилась, россияне вновь получили возможность участия.