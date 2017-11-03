Сотрудник Twitter намеренно дезактивировал аккаунт Дональда Трампа

Один из сотрудников Twitter деактивировал аккаунт президента США не по ошибке, а специально, заявило руководство социальной сети.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Twitter был деактивирован акаунт Дональда Трампа. Как выяснилось впоследствии инцидент был неслучаен: аккаунт намеренно дезактивировал один из сотрудников Twitter.

Отключивший аккаунт президента США, работал в компании последний день, заявило руководство социальной сети.

В ночь на 3 ноября аккаунт @realdonaldtrump, которым пользуется президент США, был заблокирован на 11 минут. После восстановления аккаунта руководство социальной сети заявило, что деактивация произошла по ошибке, а также начала служебное расследование.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 ноября 2017 г.​

Вскоре в Twitter пришли к выводу, что "Twitter" Трампа удалялся не по ошибке — его специально отключил сотрудник в свой последний рабочий день. Будут ли к нему применены какие-нибудь меры, пока не известно.

Сам Дональд Трамп после восстановления доступа к своему аккаунту успел отправить несколько записей в социальную сеть, сообщает Sputnik Беларусь.

В отличие от своего предшественника, Трамп пользуется не официальным аккаунтом президента @POTUS, а личным, заведенным еще до избирательной кампании. Сегодня американский президент известен как активный блогер — он комментирует все важные события в своем Twitter, позволяя себе иногда достаточно неоднозначные заявления.