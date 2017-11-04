Гитлер в Колумбии – новые факты и подробности о том, что главный нацистский палач не умер в 1945 году, а бежал в Латинскую Америку

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Рассекреченный документ, размещенный на сайте ЦРУ, косвенно подтверждает, что нацистский диктатор Адольф Гитлер мог находиться в Колумбии в 1954 году, сообщает Sputnik Mundo.

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Sputnik побеседовал с Абелем Басти (Abel Basti), автором многочисленных книг, посвященных возможному присутствию фюрера в Южной Америке, и узнал, могут ли недавно рассекреченные документы ЦРУ быть подлинными.

Согласно фотографии, полученной информатором ЦРУ под кодовым именем Cimelody-3, в 1954 году канцлер Третьего Рейха Адольф Гитлер находился в колумбийском городе Тунха (Tunja). Несмотря на то, что в докладе, сопровождающем фото, указывается, что ЦРУ не может дать исчерпывающую оценку этой информации, отмечено также, что она может представлять "возможный интерес".

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С агентом Cimelody-3 связался близкий друг, бывший нацистский солдат, живший в городе Маракайбо (Венесуэла), который и сообщил ему о возможном нахождении Гитлера в Колумбии.

CC0 Третья страница рассекреченного доклада ЦРУ, посвященного возможному присутствию Адольфа Гитлера в Колумбии

"Друг Cimelody-3 сообщил, что в конце сентября 1955 года бывший эсэсовец Филипп Ситроен, работавший в Королевской голландской пароходной компании, конфиденциально сообщил ему, что Адольф Гитлер до сих пор жив. Ситроен также заявил, что раз в месяц общался с Гитлером во время своих командировок из Маракайбо в Колумбию", — сказано в докладе ЦРУ.

CC0 Вторая страница рассекреченного доклада ЦРУ, посвященного присутствию Гитлера в Колумбии

Ситроен также сфотографировался с предполагаемым Гитлером, который покинул Колумбию в январе 1955 года. В свою очередь, друг Cimelody-3 выкрал фотографию у Ситроена, чтобы затем продемонстрировать ее информатору и узнать его мнение по поводу ее подлинности. Это привело его в отдел ЦРУ, где была сделана копия изображения, вместе с надписями на обратной стороне снимка: "Адольф Шриттельмайер, Тунга, Колумбия, 1954". На следующий день, фото было возвращено владельцу.

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Абель Басти, автор книги "По следам Гитлера", посвятивший свою жизнь попыткам задокументировать возможное присутствие фюрера в Аргентине и других странах Южной Америки, сообщил Sputnik, что включил в свои работы и фото Ситроена.

CC0 Первая страница рассекреченного доклада ЦРУ о присутствии Адольфа Гитлера в Колумбии

"Новый факт здесь лишь в том, что США выложили эти документы в сеть", — заявил исследователь.

Он добавил, что колумбийское путешествие Гитлера, согласно различным документам, длилось с 1954 по 1955 годы, и это совпадает со свидетельствами о его возвращении в Барилоче (Аргентина) в 1955 году.

"Он выехал из Аргентины, пересек территорию Перу и лишь затем приехал в Колумбию. Если мы посмотрим на политическую карту того времени, можно заметить, что в 1954 году военные диктатуры были в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии и Венесуэле. А в странах, где еще не было подобных правительств, они появились чуть позже, так что, мировые ультраправые силы установили в то время режимы, лояльные нацистской идеологии, и нацисты могли безнаказанно передвигаться по Латинской Америке", — объяснил Басти.

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Пользуясь подложными паспортами и поддельными документами, политики Третьего Рейха беспрепятственно перемещались по континенту. В данном случае, Гитлер использовал имя Адольф Шриттельмайер. Тунха, столица колумбийского района Бойака, "была интеллектуальным центром нацистов в Колумбии". К примеру, Юлиус Зибер (Julius Sieber) основатель и ректор Педагогического университета Колумбии, в то время, был членом правительства Третьего Рейха, "влиятельным интеллектуалом и другом Гитлера". Во время войны он два года провел в плену у антигитлеровской коалиции.

"Когда Зибера назначили ректором в Тунхе, он первым делом приказал поместить орла, один из символов нацистов, на герб университета, а также пригласить из Германии профессоров с той же идеологией", — заявил журналист.

Зибер также был владельцем пансиона Сан Хосе в столице страны Боготе, в 160 километрах от Тунхи. В этом отеле "проходили собрания нацистов", живших в колумбийской столице. В свою очередь, отдаленная Тунха, в которой немцы исторически селились с XIX века, была идеальным местом для тех, у кого "была какая-либо причина" укрыться.

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Сейчас Басти работает над книгой "Гитлер в Колумбии", в которой подробно рассматривается, насколько глубокий след оставил фюрер в латиноамериканской стране. В интервью Sputnik, журналист сообщил, что глава Исторической академии Бояка, Хавьер Окампо Лопес, доктор наук и автор более 100 книг, высоко оценивает возможности, которые открывает науке опубликованная ЦРУ фотография.

"Я помню, что в 1957 году, когда я приехал учиться в Тунху, говорили о том, что Гитлер был здесь со своим другом Зибером", — заявил колумбийский историк в интервью радио Caracol.

Он добавил, что "не сомневается" в подлинности фото.

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Басти также ответил на вопрос корреспондента Sputnik о том, почему Гитлера не постигла та же судьба, что Адольфа Эйхманна — идеолога уничтожения миллионов евреев в концлагерях, бежавшего в Аргентину по поддельным документам. В 1960 году Эйхманн был похищен агентами израильской разведки, а затем судим и приговорен к казни, Басти предположил что "были некие договоренности и пособничество не только политических, но и финансовых игроков".

"Мы знакомы лишь с самой поверхностной частью истории, ведь именно она интересует мировые лобби. На самом деле, о побеге Гитлера известно всем секретным службам мира. Это доказывают рассекреченные архивы. Но чего нам не показали, так это договоренностей и соучастия этих групп влияния", — намекнул Басти.

Как сообщил исследователь, немецкие секретные службы, "работавшие совместно с израильскими", знали не только о местонахождении, но и о подложном имени, которое взял Эйхманн, "но до 60-х годов не принималось политического решения, чтобы задержать его".

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Sputnik также спросил Басти, что он думает о теории, согласно которой Адольф Гитлер покончил с собой в бункере в Берлине после окружения города советскими войсками.

"Если строго придерживаться официальной исторической теории, после войны Германия не признавала Гитлера умершим. За отсутствием тела или доказательств, Гитлер еще как минимум 10 лет после побега из страны был формально жив. Заявление о гибели фюрера, сделанное Германией в 1955 году, это фактически презумпция смерти, но не ее факт", отметил журналист.

"У нас есть пачки рассекреченных документов ФБР и ЦРУ, которые доказывают, что после войны Гитлер находился в Южной Америке. Например, в 1952 году, тогдашний президент США Эйзенхауэр заявил, что нет ни одного доказательства того, что Гитлер умер в берлинском бункере", — подытожил журналист.