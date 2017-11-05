Гороскоп на ноябрь: секс, измены и карьерный взлет

Овны

Не ждите от своих партнеров, что они посочувствуют вам или предложат свою помощь в трудном для вас деле. Им сейчас не до вас. Они участвуют в крупных проектах, чтобы показать всем свои профессиональные возможности и заработать побольше денег, чтобы потом порадовать и побаловать вас.

Тельцы

Напряжение и новые обязанности на работе для вас скорее радость, нежели перегрузка. Звезды дают вам столько энергии, что вы будете способны выполнить и свои обязанности и обязанности отсутствующих коллег.

© AFP/ REMY GABALDA Давай поженимся, или как в Молдове найти богатого жениха

Торопитесь медленно, чтобы в спешке не упустить важные юридические детали.

Близнецы

Самое время обзавестись домашним любимцем — взять в семью щенка, котенка или морскую свинку, например. Животное доставит вам радость, а детей научит заботе и добросердечию. Бизнесменам звезды советуют обратить внимание на четкость указаний, которые вы даете своим работникам.

Раки

Самое опрометчивое, что вы можете сделать в ноябре — это отправиться в длительное путешествие или ответственную командировку. В дороге вас могут подвести партнеры, а попутчики могут оказаться людьми навязчивыми или даже мошенниками. Лучшее, что вы можете сделать в этом месяце, это сходить с детьми в театр или на выставку.

Львы

У вас месяц череды счастливых событий в семье, которые произойдут с вами и с вашими родными. Вы можете улучшить свои жилищные условия, завершить ремонт или изменить интерьер. Вероятны и свадьбы, и рождение детей, и влюбленность, которая превратится в долгий, крепкий семейный союз.

Девы

Если вы планировали покупать новый автомобиль, то лучшего времени не найти. Сделка устроит вас по всем параметрам: и по цене, и по качеству.

Любуясь покупкой, не обращайте внимания на зависть соседей, и не провоцируйте ее проявления.

Весы

Звезды обещают вам успехи во всех сферах жизни: и в творчестве, и в профессии, и в дружбе — но не в личной жизни. Слишком большой напор и требования ваших спутников жизни доставят вам немало трудных переживаний и заставят отстаивать не только свои интересы, но и собственное достоинство.

Скорпионы

Ноябрь — ваш месяц. Даже можно сказать, что наступил и ваш год, ведь планета Королей Юпитер вошла в знак Скорпиона и останется в нем до ноября 2018 года, поддерживая ваш высокий тонус, работоспособность, креативность и прочие полезные достоинства.

Стрельцы

У вас могут проявиться необычные способности, такие как ясновидение, вещие сны и повышенная сенситивность. Научившись управлять сознательно этими феноменами, вы сможете быть полезны не только себе и своей семье, но и близким вам людям.

Козероги

Учитывайте погодные условия, гололед и пронизывающий ветер.

Ведь в ноябре у вас повышенная опасность травм и ушибов, берегите себя. Для укрепления здоровья полезно было бы пройти курс массажа или записаться в спортзал. Хорошие условия дает ноябрь для карьерного роста и начала новых проектов.

Водолеи

Вы могли бы начать новый бизнес, открыть новую компанию, пригласив в нее своих хороших знакомых или друзей. Обязательно сделайте это, если только инвестором выступаете вы, а не ваши партнеры. В противном случае вам стоит немного подождать, когда ваше финансовое положение позволит вам не зависеть от чужих инвестиций.

Рыбы

Если у вас есть потребность уладить дела с документами, оформлением лицензий, разрешений, нотариальных актов и тому подобным, то поторопитесь сделать все необходимые шаги в ноябре — звезды помогут вам в этом самым эффективным образом. Если вы вдруг приболели, то обязательно поправитесь!

Источник: Sputnik Эстония