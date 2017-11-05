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Статуя в парке эротической скульптуры Love Land в Южной Корее

Гороскоп на ноябрь: секс, измены и карьерный взлет

CC BY-SA 2.0 / Damara Avila / Love Land at Jeju Island
Общество
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Известный эстонский астролог Ольга Потёмкина рассказала читателям Sputnik Эстония, на что ноябрь предлагает обратить внимание представителю каждого знака зодиака

Овны

Не ждите от своих партнеров, что они посочувствуют вам или предложат свою помощь в трудном для вас деле. Им сейчас не до вас. Они участвуют в крупных проектах, чтобы показать всем свои профессиональные возможности и заработать побольше денег, чтобы потом порадовать и побаловать вас.

Тельцы

Напряжение и новые обязанности на работе для вас скорее радость, нежели перегрузка. Звезды дают вам столько энергии, что вы будете способны выполнить и свои обязанности и обязанности отсутствующих коллег.

Девушки, архивное фото
© AFP/ REMY GABALDA
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Торопитесь медленно, чтобы в спешке не упустить важные юридические детали.

Близнецы

Самое время обзавестись домашним любимцем — взять в семью щенка, котенка или морскую свинку, например. Животное доставит вам радость, а детей научит заботе и добросердечию. Бизнесменам звезды советуют обратить внимание на четкость указаний, которые вы даете своим работникам.

Раки

Самое опрометчивое, что вы можете сделать в ноябре — это отправиться в длительное путешествие или ответственную командировку. В дороге вас могут подвести партнеры, а попутчики могут оказаться людьми навязчивыми или даже мошенниками. Лучшее, что вы можете сделать в этом месяце, это сходить с детьми в театр или на выставку.

Львы

У вас месяц череды счастливых событий в семье, которые произойдут с вами и с вашими родными. Вы можете улучшить свои жилищные условия, завершить ремонт или изменить интерьер. Вероятны и свадьбы, и рождение детей, и влюбленность, которая превратится в долгий, крепкий семейный союз.

Девы

Если вы планировали покупать новый автомобиль, то лучшего времени не найти. Сделка устроит вас по всем параметрам: и по цене, и по качеству.

Влюбленная пара
© Fotolia/ Mikhail_kayl
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Любуясь покупкой, не обращайте внимания на зависть соседей, и не провоцируйте ее проявления.

Весы

Звезды обещают вам успехи во всех сферах жизни: и в творчестве, и в профессии, и в дружбе — но не в личной жизни. Слишком большой напор и требования ваших спутников жизни доставят вам немало трудных переживаний и заставят отстаивать не только свои интересы, но и собственное достоинство.

Скорпионы

Ноябрь — ваш месяц. Даже можно сказать, что наступил и ваш год, ведь планета Королей Юпитер вошла в знак Скорпиона и останется в нем до ноября 2018 года, поддерживая ваш высокий тонус, работоспособность, креативность и прочие полезные достоинства.

Стрельцы

У вас могут проявиться необычные способности, такие как ясновидение, вещие сны и повышенная сенситивность. Научившись управлять сознательно этими феноменами, вы сможете быть полезны не только себе и своей семье, но и близким вам людям.

Козероги

Учитывайте погодные условия, гололед и пронизывающий ветер.

Влюбленная пара
© Fotolia/ Mikhail_kayl
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Ведь в ноябре у вас повышенная опасность травм и ушибов, берегите себя. Для укрепления здоровья полезно было бы пройти курс массажа или записаться в спортзал. Хорошие условия дает ноябрь для карьерного роста и начала новых проектов.

Водолеи

Вы могли бы начать новый бизнес, открыть новую компанию, пригласив в нее своих хороших знакомых или друзей. Обязательно сделайте это, если только инвестором выступаете вы, а не ваши партнеры. В противном случае вам стоит немного подождать, когда ваше финансовое положение позволит вам не зависеть от чужих инвестиций.

Рыбы

Если у вас есть потребность уладить дела с документами, оформлением лицензий, разрешений, нотариальных актов и тому подобным, то поторопитесь сделать все необходимые шаги в ноябре — звезды помогут вам в этом самым эффективным образом. Если вы вдруг приболели, то обязательно поправитесь!

Источник: Sputnik Эстония

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