Бессмертный Ильич: почему не хоронят Ленина

100-летняя годовщина Октябрьской революции 1917 года в России стала поводом для новых споров о необходимости захоронения ее лидера и идейного вдохновителя

КИШИНЕВ, 05 ноя — Sputnik. Забальзамированное тело Владимира Ленина более 90 лет находится в открытом доступе. За этот период оценки его исторической роли приобрели крайнюю полярность.

Неизменным осталось, пожалуй, одно — очередь к Мавзолею вождя мирового пролетариата, ставшая своеобразным воплощением лозунга "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить".

Несмотря на дискуссии, историческое сознание людей пока не готово к захоронению главного российского революционера, считает президент Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов. По его мнению, безапелляционность в этом вопросе может привести к обострению, взрыву и столкновениям между сторонниками и противниками знаковой акции.

"Да, сегодня Ленин часто воспринимается как миф, а не реальная историческая фигура. Но многие люди с этим мифом прожили. И если вы выбьете это основание, человек может утратить устойчивость и ориентиры. В числе таких мифов, как бы мы к этому не относились — Сталин, Победа, СССР. Выньте эти стержни памяти, и мы нанесем человеку непоправимую травму", — отметил историк в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Несмотря на споры и полярное отношение к Ленину, интерес к этой исторической фигуре не угасает, констатирует Бордюгов. Согласно опросам, он остается наиболее привлекательной фигурой из всех исторических деятелей, чьи имена связаны с Октябрьской революцией.

"В обществе есть запрос на лидера, который не оторван от народа, который готов вовлекать людей в политику и вести с ними диалог. Вожди революции и привлекательны тем, что современное общество ждет чего-то другого", — отметил Геннадий Бордюгов.

Как говорил Владимир Ильич: "Всякая крайность нехороша". Судя по всему, вопрос с его погребением до крайности еще не дошел. Время для прощания с Ильичом не пришло, считает историк. Должна произойти смена поколений, чтобы "невыносимый" Ленин был предан земле без волнений народных масс.