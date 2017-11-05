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Официантки с кружками пива на фестивале Октоберфест в Мюнхене

Перед злоупотреблением охладить: почему мы живем в эпоху пива

© REUTERS/ Michaela Rehle
Общество
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О причинах четырехкратного увеличения потребления пива в мире рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт по рынку алкоголя Вадим Дробиз

КИШИНЕВ, 05 ноя — Sputnik. "Требуйте полного налива пива, до черты 0,5 литра", — гласили плакаты советского периода. Пенный напиток активно популяризировался не только в Советском союзе. На "диком" Западе напитку посвящались фестивали, ярмарки и праздники.

Американцы учредили Международный день пива, который отмечается в первую пятницу августа. Немцы пошли еще дальше, ежегодно чествуя хмельной напиток больше двух недель на фестивале Октоберфест, который стал самым большим народным гулянием в мире.

Всеобщая популяризация пива привела к тому, что за последние 60 лет его потребление в мире выросло в 4 раза: с 5 миллиардов декалитров до 20 миллиардов. Этот период директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз называет "эпохой пива", утверждая, что этому есть все основания.

Во-первых, считает эксперт, потрудилось пивное лобби и навязчивая реклама.

"Еще 30 лет назад пиво считалось плебейским напитком. В порядочных ресторанах его не подавали, считая, что это напиток бедных. Это пивное лобби его протолкнуло", — отметил эксперт.

Тем не менее, с годами "напиток бедных" стал вытеснять даже "нектар богов". По словам Вадима Дробиза, потребление вина в эти 60 лет не росло, а стояло на месте.

"Потребление вина в мире в последние 60 лет было почти на одном уровне: от 2,5 миллиардов декалитров до 2,8 миллиардов декалитров в год. Несколько росло потребление крепких напитков, но не так быстро и не значительно", — сказал собеседник.

Второй причиной роста популярности пива в мире стал демографический фактор.

"За это время примерно в 2,5 раза увеличилось население земли. А где оно в основном растет? В первую очередь в Азии и Африке — не винных регионах, где убедить людей пить пиво значительно проще, чем убедить их пить вино", — говорит эксперт.

Именно таким образом, за счет численности населения, Китай стал мировым лидером по потреблению пива в абсолютных числах. По данным исследования, проведенного японской пивоваренной компанией Kirin, в Китае потребляется всего 23 литра янтарного напитка в год на душу населения, но общее производство составляет 24 млрд литров, что даже немного больше, чем в США. Но вот мировыми лидерами по потреблению пива остаются европейские страны.

"Чехия, Германия, — там потребляется больше 100 литров пива на душу населения. Даже гуляют цифры от 120 до 140 литров, если считать с туристами. США — далеко внизу", — говорит Дробиз.

Безусловным преимуществом пива перед другими алкогольными напитками является его относительная дешевизна, подчеркивает эксперт. Пиво в Германии или Чехии практически бесплатно, учитывая уровень доходов населения.

"Бутылка пива в немецком магазине стоит 27-30 евроцентов. 10-12 евроцентов вам вернут, если вы сдадите бутылку. Вот и получается, что полулитровая бутылка пива стоит меньше 20 евроцентов при пособии в 900 евро. Условно, 4500 бутылок пива безработный Германии, живущий на социале, может купить себе в месяц", — привел эксперт свои расчеты.

Но, пожалуй, эпоха пива близится к закату. Потребление пенного напитка в последние годы начало падать, говорит Вадим Дробиз. В 2016 году из-за снижения продаж пива на 1,8% мировой рынок алкогольной продукции сократился на 1,3%. Прошлый год стал рекордным в этом смысле и, как утверждают эксперты, данные 2016 года говорят о серьезных проблемах для производителей алкогольной продукции. 

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Теги:
потребление в мире, "Октоберфест", пиво, популярность, Вадим Дробиз
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