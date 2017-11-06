Сомнолог рассказал о секретах легкого пробуждения

Врач-сомнолог Павел Кудинов дал несколько советов тем, кому по утрам трудно расстаться с подушкой

КИШИНЕВ, 06 ноя — Sputnik. С наступлением холодов желание подольше поспать появляется даже у "жаворонков". Сложнее всего приходится "совам", которые каждое утро вынуждены содрогаться от душераздирающей трели будильника.

Впрочем, любая птица может стать человеком, считает врач-сомнолог Павел Кудинов. Главное — соблюдать гигиену сна и прислушиваться к сигналам, которые вам посылает организм.

"Время пробуждения для биологических часов важнее, нежели время отбоя. Если человек ложится в одно и то же время, у него ничего не меняется в фазах сна, которые длятся полтора часа. Тогда мы можем поискать оптимальное время для пробуждения", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Ученый сообщил журналистам, что для этого нужно менять время подъема, ставя будильник, к примеру, на 15-30 минут раньше. Эксперименты с фазами сна могут помочь даже злостным соням.

"Для поиска оптимального времени для пробуждения можно использовать современные гаджеты и приложения. Они измеряют глубину сна и пытаются разбудить в наиболее удобное время", — уверяет эксперт.