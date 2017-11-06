Афера вокруг Джигарханяна: побег жены в Грузию и история ее "миллионов"

Личные и театральные страсти вокруг Армена Джигарханяна, известного российского актера театра и кино, народного артиста СССР и худрука Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна, не утихают

Последней громкой новостью стал побег молодой супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской из Москвы, хотя она и обещала вернуться. Чем же завершится драма Джигарханяна, попробовал разобраться Sputnik Грузия.

Виталина убежала в Грузию?

Виталина Цымбалюк-Романовская покинула Москву с матерью вечером 29 октября. Журналистам ее мать заявила, что они боятся преследования, но планируют вернуться, когда ситуация нормализуется. Как заявил представитель Виталины Цымбалюк-Романовской РИА Новости, супруга артиста планирует переждать за рубежом, пока улягутся страсти.

По информации других СМИ, Виталина сбежала в Грузию. Как сообщает "Московский Комсомолец", супруга Джигарханяна купила билет до Тбилиси в один конец. Ранее в СМИ сообщалось, что имеющая украинское гражданство Цымбалюк-Романовская с матерью улетела в Тбилиси, откуда, возможно, отправится в Киев.

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"МК" также утверждал, что Цымбалюк-Романовская, еще не будучи законной женой актера, вскрывала дверь и меняла замки в квартире Татьяны Власовой — предыдущей жены Джигарханяна. Как говорят СМИ, уголовное дело против Виталины должны были возбудить еще полтора года назад. Но на ответ правоохранителей, зачем она это сделала, Цымбалюк-Романовская ответила, что посещала квартиру Власовой в присутствии участкового ОМВД по району Арбат. А пришла якобы в чужую квартиру по просьбе Джигарханяна с целью узнать, все ли в порядке, не проживают ли в ней без его согласия посторонние люди. Он же, по словам женщины, дал ей ключи от квартиры.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Жена Джигарханяна рассказала о другом мужчине и происхождении своих "миллионов"

Миллионное состояние Виталины Цымбалюк-Романовской — не заслуга народного артиста СССР Армена Джигарханяна, а ее отца. Об этом рассказала журналистам представитель жены актера Элина Мазур.

Три квартиры, из-за которых спорят Джигарханян и Цымбалюк, помог Виталине приобрести ее отец, который занимал высокопоставленную должность в известной компании.

По словам Цымбалюк, отец вышел на пенсию, продал часть акций и передал дочери крупную сумму денег.

Выступающая от имени Цымбалюк Элина Мазур, отметила, что все квартиры были приобретены на личные средства Виталины, что не так уж и сложно доказать.

"Дело в том, что ее отец Виктор Владимирович никогда не был бедным человеком — он владел ощутимой долей в украинской компании, занимающейся разработкой полезных ископаемых. Чистая прибыль этой компании за прошлый год — 73 миллиона долларов!", — сказала Мазур.

А сама Виталина утверждает, что одна из квартир была куплена в кредит, так как денег не хватило.

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По данным издания, адвокат общественный представитель Цымбалюк-Романовской утверждает, что сам Армен Борисович к приобретению супругой квартир отношения не имел, так что и претендовать на них не может.

Любопытно, что представитель Виталины также озвучил размер заработной платы Армена Борисовича. По словам Мазур, народный артист получает всего 100 000 рублей в месяц, большая часть из которых уходит на лекарства.

"Так что он, соответственно, не мог иметь многомиллионные накопления на квартиры", — пишет издание.

"Источник "МК" также сообщил, что в ближайшее время против супруги народного артиста будет возбуждено уголовное дело по ряду статьей УК РФ, в том числе и за незаконную прослушку, установленную в рабочем кабинете артиста", — говорится в "МК".

82-летний Джигарханян, который 10 октября поступил на лечение в 57-ю горбольницу Москвы, заявил, что не готов простить свою супругу, 38-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, причинила ему много боли. В то же время Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась из театра по собственному желанию.

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Но театр не ждет и на днях Джигарханян вернулся к работе. Но не тут-то было. Актеру, режиссеру и худруку театра под своим руководством Армену Джигарханяну пришлось обратиться с официальным письмом в Департамент культуры Москвы.

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Артист просил оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива". По словам Джигарханяна, "группа лиц, которая не имеет право представлять театр", собирается дать в пятницу пресс-конференцию и распространить "заведомо ложную информацию".

"Наш театр в последнее время оказался в эпицентре скандала по вине его бывшего директора (Виталины Цымбалюк-Романовской – прим. ред.). Несмотря на то, что театр находится в ведении Департамента культуры города Москвы, мнение о его создателе и руководителе на анонсированной пресс-конференции будут озвучивать сомнительные лица. Настоятельно прошу оградить меня и артистов театра от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива", — говорится в письме Джигарханяна.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Здание Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна

На пресс-конференции, о которой говорится в письме Джигарханяна, в числе спикеров заявлены пресс-секретарь, заведующая литературной частью театра Наталия Корнеева и официальный представитель жены Армена Джигарханяна Элина Мазур.

На днях в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна прошли обыски. При этом представитель Виталины Цымбалюк-Романовской уверяет, что в театре произошел рейдерский захват.

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Несмотря на это, Армен Борисович активно включился в работу. В театре полным ходом идут репетиции, да и спектакли проходят в спокойном, штатном режиме. Примечательно, что для худрука в театре оборудовали комнату, где он иногда остается.

Дело Джирханяна. Начало © Sputnik/ Екатерина Чеснокова "Похищенный" Джигарханян - в больнице: история детективной суматохи

А началось все с того, как 16 октября 2017 года Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию о пропаже Джигарханяна. Супруга артиста уверяла, что ее мужа похитили. Однако вскоре журналисты выяснили, что еще 10 октября Армен Джигарханян попал в больницу в состоянии средней тяжести, без документов, и оттуда сообщил, что собирается развестись с 38-летней женой. Он также обратился в полицию с заявлением о том, что у него украден паспорт.

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Позже Джигарханян заявил, что его супруга нечиста на руку и пыталась выжить его из собственного же театра. В кабинете художественного руководителя были обнаружены скрытая камера и прослушивающее устройство. Актер также заявил, что жена "забирала деньги из его кармана".

Но у каждого своя правда. И близкие Цымбалюк-Романовской считают, что артиста настроили против пока еще законной жены "третьи лица". При этом Цымбалюк-Романовская заявила СМИ, что надеется объясниться с мужем и уладить конфликт.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян

Между тем Армен Джигарханян, выписавшись из больницы, пытался забрать свои вещи из квартиры на Молодогвардейской улице, но не смог попасть внутрь, поскольку перед отъездом из страны его супруга сменила замки. Это жилье, как и другое имущество актера, записано на жену. Кроме того, средства массовой информации даже распространили ифнормацию, что полицейские задержали Джигарханяна в момент, когда знаменитый актер вместе со своим другом Согомоняном пытался вскрыть замок в квартире на Молодогвардейской улице.

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"Очередная ложь. Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было, я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи", — рассказал РИА Новости Согомонян.

Кто такая Виталина?

Кто же такая это таинственная Виталина Цымбалюк-Романовская? Она родилась и выросла в Киеве. Будучи профессиональной пианисткой, девушка окончила Национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского и переехала в Москву, где в 2001 году окончила Государственную классическую академию имени Маймонида.

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Первая встреча с любимым Виталиной артистом Арменом Джигарханяном состоялось, когда ей было всего 16 лет. Это произошло на его спектакле в Киеве. И с тех пор поклонница постоянно искала встречи с известным актером.

© Sputnik/ Валерий Плотников Армен Борисович Джигарханян

В 2002 году, когда у Джигарханяна случился микроинсульт, Цымбалюк активно помогала его сестре ухаживать за народным артистом. Несмотря на разницу в возрасте — актер старше супруги на 44 года, — их отношения длились 15 лет и казались вполне благополучными. Официально пара поженилась в феврале 2016 года после того, как Джигарханян оформил развод со своей второй женой — Татьяной Власовой.

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Интересно, что третья супруга Армена Джигарханяна не первый раз оказывается в центре скандала. Предыдущие эпизоды были связаны с ее деятельностью в театре. Помогать мужу в работе Цымбалюк-Романовская начала в 2008 году, сначала став заведующей музыкальной частью. В 2011 году труппу театра Джигарханяна покинули сразу несколько ведущих артистов, включая Андрея Мерзликина, Станислава Дужникова, Елену Ксенофонтову, Алексея Шевченко и Владимира Капустина. Тогда в прессе активно обсуждалось, что причиной демарша актеров стало возросшее влияние спутницы Джигарханяна на его решения.

Когда будет развод?

Развод Армена Джигарханяна с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской назначен на 9 ноября 2017 года, но уже нешуточно гремит на всю страну.

"Виталина выполнила все, что от нее требовали: покинуть пост директора Театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках", — сообщила РИА Новости представитель жены артиста Ирина Мазур.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников Официальный представитель жены Армена Джигарханяна Элина Мазур

По словам собеседницы агентства, "по согласию сторон мировой суд сразу на месте разведет" Джигарханяна и Цымбалюк-Романовскую.

На все обвинения в свой адрес Цымбалюк-Романовская заявляет, что ничего незаконного она не совершила. "Я надеюсь все-таки на какой-то вменяемый конец этой истории", — говорит жена артиста.