Обозревателя РИА Новости не пустили на Украину

Власти Украины не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова в страну, ему запрещен въезд на 5 лет

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Очередной инцидент с представителем СМИ произошел на Украине. Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, сообщает РИА Новости.

По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru, его в 6 утра по местному времени высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверке документов.

"Это сделала погранслужба Украины. Сейчас как сообщили, мне на 5 лет запрещен въезд на Украину. Это решение СБУ. Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться в Конотопе. Сейчас готовят документы", — сообщил Виноградов.