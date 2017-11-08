Принадлежащая Twitter компания заблокировала аккаунт Sputnik

Это произошло спустя две недели после объявления Twitter о решении заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, при том, что Sputnik никогда не использовал платное продвижение в соцсетях

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Компания, принадлежащая Twitter, без уведомления временно закрыла аккаунт Sputnik на одной из платформ по монетизации мобильных приложений MoPub, через которую соцсеть платит производителям контента за размещение рекламы, сообщила пресс-служба Sputnik. Это произошло спустя две недели после объявления Twitter о решении заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, при том, что Sputnik никогда не использовал платное продвижение в соцсетях, отмечает РИА Новости. © Sputnik/ Владимир Трефилов Симоньян: я до конца не верила, что Твиттером управляют спецслужбы

Как сообщили в пресс-службе Sputnik, "31 октября технические сотрудники не смогли войти в личный кабинет, при попытке входа появляется сообщение "Ваш аккаунт временно закрыт в связи с нарушением условий обслуживания или политики в отношении поставщика (услуг)". При этом в течение нескольких месяцев сотрудники Sputnik не предпринимали никаких действий с аккаунтом и не входили в личный кабинет, отметили в пресс-службе. На отправленное техническими сотрудниками письмо в MoPub ответа так пока и не поступило, комментария Twitter также пока нет.

Как говорится на официальном сайте MoPub, компания была куплена Twitter в 2013 году. С февраля 2017 года Sputnik использовал MoPub в своем мобильном приложении, получая несколько раз оплату в первой половине года, затем агентство перестало размещать объявления от MoPub за ненадобностью. 31 октября от MoPub был получен последний платеж в размере около ста долларов, вся сумма дохода с февраля 2017 года составила чуть более 3,5 тысячи долларов. Как отметили в пресс-службе Sputnik, "фактически MoPub активно работал два месяца: май и июнь, потом мы перестали им пользоваться и получали поступления только от пользователей старых версий".

© Sputnik/ Евгений Биятов СФ о запрете в Twitter рекламы RT и Sputnik: это проявление слабости

Компания Twitter 26 октября приняла решение заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik, объяснив этот решение утверждением о якобы имевшим место "вмешательстве России" в президентские выборы в США. При этом на слушаниях в комитете по разведке сената США Twitter скрыл тот факт, что сам предложил RT сотрудничество в рекламе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов этих СМИ, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik называли стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов России сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

Рабочая группа Совета Федерации после заседания 1 ноября предложила комиссии верхней палаты парламента по защите суверенитета рекомендовать российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter. Заседание комиссии Совфеда по давлению на российские СМИ в США и возможным шагам с российской стороны состоится 9 ноября в Совете Федерации.