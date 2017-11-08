Уроженка Приднестровья снялась в эротическом фильме-хорроре

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Модель и двойник куклы Барби Валерия Лукьянова засветилась в низкобюджетном американском хорроре, сообщают украинские СМИ.

Лукьянова рассказала своим подписчикам в социальных сетях еще в 2015 году, что снимается в ужастике режиссера Сюзанны О'Брайен. Тогда она говорила, что сыграет куклу, одержимую кровожадными убийствами и страстью к ним.

Оказалось, что звезда соцсетей, прозванная "тираспольской Барби" за сходство со знаменитой куклой, сыграла модель Наташу, которая зарабатывает себе на жизнь, занимаясь эскортом.

По сюжету, два друга решили воспользоваться этими услугами и вызвали девицу к себе домой, но вместо любовных утех их ждал настоящий кошмар. Выяснилось, что Наташа — это результат эксперимента сумасшедшего доктора…

В кинотеатрах США фильм The Doll ("Кукла") можно будет увидеть 9 декабря, позже, очевидно картину посмотрят и в Европе.

В реальной жизни Лукьянова по-прежнему придерживается образа "легкомысленной" блондинки, которую интересуют мода, косметика, фэн-шуй и все прелести гламурной жизни.

Валерия Лукьянова родилась в Тирасполе (Молдавская ССР), затем ее семья перебралась в Одессу. Там девушка окончила профильный факультет в Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

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В 2007 году девушка стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины". В 2012 году Валерия стала интернет-сенсацией на Западе благодаря публикации о ней в "Джезебел" от 22 апреля, давшей толчок лавинообразному распространению сообщений о ней в Twitter и СМИ.

Одесская Барби публикует клипы на своем канале YouTube, ведет видеоблог, в котором рассказывает о своей жизни, участвует в фотопроектах и является частой гостьей телепередач. Несмотря на то, что Лукьянова замужем, он выступает против "семейного стиля жизни", который она считает "самой ужасной вещью, которая может случиться в жизни человека".