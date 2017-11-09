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Штурм Зимнего дворца в Петрограде 25 октября 1917 года. Кадр из фильма Октябрь Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова

100 лет, как одно мгновение

© Sputnik/
Общество
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Тема:
Столетие Октябрьской Революции (21)
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Столетие революции – дата на все времена. Почему юбилей Октябрьской революции оказался "неудобным", и станет ли революционная годовщина в России официальным праздником? Этот вопрос в дни столетия Октября обсуждают эксперты и общественные деятели на пространстве СНГ.

Sputnik, Нику Гончар

Столетие российской революции не отмечалось в России официозом, как этот день праздновали ранее и как это происходит с юбилеями революций в Великобритании, США, Франции, Китае, Мексике, Испании и других странах.

Бордюгов Генадий
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
2017: новые смыслы памяти о российской революции

Но определенный шаг в этом направлении сделан, считает историк Геннадий Бордюгов.

Поиск ответа: Октябрьская революция – катастрофа или благо?

Бордюгов напоминает, что французские интеллектуалы тоже долго искали ответ на вопрос по поводу своей революции, которой без малого 230 лет, – катастрофа это или благотворное событие, необходимость или случайность? Преобладающим был ответ: она одновременно была и той, и другой.

С этими оценками в отношении России согласны сегодня и большинство экспертов — оправданно акцентируя слово "великая". Действительно, русская революция повлияла на весь мир, на судьбу колониальной системы, на  социальную политику и культуру.

"Однако 2017 год начинался совсем не с этих вопросов. Со страниц ведущих газет звучали прогнозы: в 2017 произойдет социальный взрыв, Ленина вынесут из Мавзолея, будет восстановлена монархия. Ничего этого не произошло, — отмечает Бордюгов.

По его словам, "на столетнем юбилее официальная власть не заостряла внимание, уступив пространство памяти о революции различным общественным движениям, научным и университетским центрам".

Октябрьский поворот
© RIA Novosti.
Сто лет революции: как большевики брали власть

Власть тоже находится в поиске решения, которое могло бы примирить всех, считает историк. Главную официальную идеологему юбилея — национальное примирение — задал Президент РФ Владимир Путин.

"Если поначалу Путин говорил отдельно о Февральской и Октябрьской революциях 1917 года, то потом он использовал уже другой термин – "революция 1917 года в России", — замечает Бордюгов.

Политики относятся к 100-летию революции как к инструменту продвижения своих идей

Однако выдвинутая идея национального примирения "пробуксовывает", потому что в политических кругах столетие Революции 1917 по-прежнему воспринимается в сугубо партийном духе, с полярными оценками. Обострение связано и с тем, что в 2018 году в России состоятся выборы главы государства.

В отличие от политической сферы, в академической науке усилилось внимание к причинам социальной дезинтеграции российского общества.

"Принципиально изменился фокус внимания при анализе событий 1917 года, — считает Бордюгов. — Октябрь – это прямое следствие Февраля, а кризис самодержавия связан не с проблемой царя, а со сложившейся системой управления".

Как отмечает ряд историков, октябрьская фаза революции 1917 года действительно была новым типом социального взрыва.

Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом Коммунизм идет по Никольской улице в Москве. 1917 год.
© Sputnik/
Октябрьская революция в архивных фотографиях
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Проблемы революции в России затронули все слои населения. Свой сценарий юбилея предложила Русская православная церковь (РПЦ). Церковь считает определяющим и поворотным событием именно падение самодержавия. То есть Октябрьской революции в этой схеме отводится явно второстепенная и производная роль, а Патриарх Кирилл прямо обвинил в провоцировании "мясорубки" и "страшных событий 100-летней давности" интеллигенцию.

"Никто не требует любить Ленина и не любить Николая II. 1917 год был прорывом народа к справедливости, он все изменил в России и мире, а значит, и анализировать его надо глубоко и ответственно. И, конечно, извлекать уроки", — подчеркивает Геннадий Бордюгов.

"Ответственность за трагические последствия революции, за чрезвычайщину несут не только восставшие, но и власть, которая довела до взрыва, переворота. Власть, которая своей непродуманной политикой, запаздывающими реформами рождает протестное движение.

Президент России Владимир Путин
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Путин: надеюсь, 100-летие революции станет символом преодоления раскола

Станут ли праздниками 7 ноября, 12 марта или 14 сентября?

Похоже, что в российском обществе сложилось и понимание того, что одним махом, разом, используя насилие, невозможно решить все проблемы, разделаться с нежелательным старым и быстро, тут же, создать новое, включая формирование нового человека.

Логике радикализма и максимализма может противостоять только умная политика, своевременность реформ.

"И возможно, в будущем, 7 ноября, а может, и 12 марта, которое праздновалось первые десять лет как день Февральской революции, или 14 сентября – провозглашение республики — снова займут достойное место в системе государственных праздников России", — заключает эксперт.

Тема:
Столетие Октябрьской Революции (21)

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Теги:
Столетие Октябрьской Революции, Революция 1917 года, революция
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