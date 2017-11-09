Германия вводит "позитивное определение пола": третий пол или интерсекс

Отныне в графе "пол" свидетельства о рождении кроме "мужского" или "женского" можно будет, чтобы избежать дискриминации, указывать "интерсекс", "разный" или другое "позитивное определение пола"

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Германия расширяет понятие полов и вводит "третий пол" — Верховный суд Германии разрешил в записях актов гражданского состояния (ЗАГС) не ограничивать графу "пол" вариантами "мужской" или "женский" и регистрировать "третий пол", сообщает Sputnik Литва со ссылкой на сайт суда.

Соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены до 31 декабря 2018 года.

"Всеобщее право личности также защищает половую идентичность тех, кто в течение продолжительного времени не может причислить себя ни к мужскому, ни к женскому полу", — говорится в решении суда.

В документе отмечается, что нормы, которые на сегодняшний день регулируют порядок записи актов гражданского состояния, нарушают запрет на дискриминацию, предусмотренный в Конституции страны, поскольку кроме "мужского" или "женского" внесение другого варианта пола исключается.

Третьим вариантом пола может стать "интерсекс", "разный" или другое "позитивное определение пола".

Решение о "третьем поле" было вынесено по иску человека, который хотел сменить указанный в свидетельстве о рождении женский пол на "интерсекс" или "разный", однако по действующему законодательству не мог это сделать. Ранее иск отклонили несколько судов низших инстанций.

Кроме того, в в 2013 году в Германии был принят закон, согласно которому в свидетельствах о рождении графу "пол" можно оставить пустой.