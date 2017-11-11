День шопинга 11 ноября 2017: скидки, акции и распродажи

Что такое Aliexpress: как делать покупки на онлайн-площадке, и как гражданам Молдовы не стать жертвой интернет-аукционов

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Покупки в Интернете давно уже прочно вошли в жизнь западных и восточных обывателей. А в субботу, 11 ноября, отмечается Всемирный день шопинга.

В 2009 году интернет-площадка Китая "Alibaba Group" осуществила пиар-кампанию под названием "Всемирный день шопинга", проведя на своих ресурсах, и в частности в интернет-магазине AliExpress.com, распродажу, где скидки были не 50%.

Важно знать жителям Молдовы

Граждане Молдовы могут беспошлинно ввозить в страну товары, таможенная стоимость которых не превышает 300 евро. Этот лимит распространяется и на почтовые посылки. В противном случае покупателю придется заплатить налог. Кстати в России граждане могут беспошлинно ввозить в страну товары, чья таможенная стоимость не превышает тысячи евро.

© Sputnik/ Максим Богодвид Как гражданину Молдовы не стать жертвой интернет-магазинов и аукционов

Можно, конечно, договориться с продавцом, чтобы он обозначил заниженную стоимость товара, однако, во-первых, это обман государства, хоть и мелкий, а во-вторых эта хитрая схема работает далеко не всегда. Поэтому лучше наслаждаться Интернет-шопингом не нарушая законы. Вкупе с осторожностью такой шопинг может принести настоящие выгоды и удовольствия даже самым требовательным и капризным покупателям.

Интересные факты

Такой, можно сказать, женский праздник как день шопинга приурочен, как ни странно к такому мужскому дню холостяка, который отмечают в Китае 11 ноября.

Авторы идеи не ошиблись и кампания, действительно имела успех. Известно, что в 2013 году празднование Дня шопинга в общей сумме принесло китайской компании 5,8 миллиарда долларов США за сутки.

Говорят, что Всемирный день шопинга был учрежден в противовес всеми известной "черной пятнице", как такой "скидочный поединок" между Китаем и США. Разница лишь в том, что день шоппинга распространяется только на покупки в интернет-пространстве.

Сначала "пошопиться" можно было только на территории интернет-площадки "Alibaba Group", но позже и другие онлайн-магазины поддержали эту идею.

Покупки, как праздник

Многие скажут – какой же это праздник, если по сути, ничего не празднуется? Отнюдь. Сделать себе кучу подарков по умопомрачительно низкой цене, не праздник ли это?

© Sputnik/ Murad Orujov Покупки на Ebay могут стать невыгодными для молдаван

Диапазон ассортимента интернет-магазинов очень велик и разнообразен. Потенциальный покупатель может найти для себя, своих родных и близких все, что угодно: от милых безделушек до дорогих украшений, от простой повседневной одежды до стильных нарядов. Ну и, конечно, особое внимает в этот день уделяется покупке гаджетов, электронной техники.

Конечно, заядлые шопоголики, буквально, отсчитывают секунды до старта продаж, поэтому самые популярные товары в считанные минуты "улетают" с виртуальных полок витрин. Поэтому не стоит зевать и тратить много времени на раздумья перед покупкой.

Что такое Aliexpress?

Aliexpress или просто "Али" часто называют "монстром" китайской торговли. Вряд ли найдется такой товар на земле, которого нет в продаже на этом сайте. Начиная от нитки с иголкой до стройматериалов, от мобильного телефона до плазменного телевизора, от маленького спиннера до пароварки и стиральной машины, а говорить об одежде и вовсе излишне.

Сам сайт очень простой в использовании, нужно зарегистрировать банковскую карту и указать адрес доставки (удобнее всего указать адрес и индекс ближайшего почтового отделения и товар доставят прямо туда). Все остальное – дело нескольких кликов компьютерной мышки. Десятки и сотни тысяч китайских производителей представляют здесь свои товары, которые можно купить из любой точки мира по довольно привлекательной цене даже не в скидочную пору, отмечает Sputnik Грузия.

Осторожно, недобросовестные продавцы

Читая прошлогодние комментарии покупателей, складывается картина, что в прошлом году некоторые недобросовестные продавцы, чьи товары представлены на сайте, прибегли к афере. Пeрeд рaспродaжeй они завысили цены, a 11 ноября вернули всем товарам себестоимость, тeм сaмым создaв лишь видимость скидок. Α нeкоторыe дaжe пытaлись продaвaть товaры по зaвышeнным цeнaм в этот дeнь.

Hо eсть нa "Αли" и чeстныe продaвцы, которыe yчaствyют в aкции по-нaстоящeмy. Поэтомy не надо забывать тщaтeльно искaть сaмыe выгодныe прeдложeнuя нa один и тот жe товaр. Не стоит также забывать посмотреть на репутацию продавца, прочитав комментарии предыдущих покупателей. Оттуда вы максимально узнаете насколько качественный товар вам предлагают и довольны ли были им ваши предшественники.

Существует набор правил, следуя которым, можно гарантировано "остаться при своих" — не потерять деньги, осуществляя покупки в Интернете, говорит Sputnik Молдова независимый банковский эксперт Александр.

"Эти магазины абсолютно безопасны. Если соблюдать определенные правила. Какие существуют риски? Например, недобросовестный продавец регистрируется на торговой площадке и продает некачественный товар. В таком случае вместо нового телефона, например, вы получите подделку, "фейковую" модель. Это, как правило, видно по цене — она не может быть в 2 или 3 раза ниже, чем официальная", — отметил эксперт.

Продавцы бывают разными, мошенники присутствуют во всех сферах жизни, однако распознать "интернет-кидалу" при желании не сложно, продолжает Александр.

"Всегда нужно смотреть на рейтинг продавца — прежде чем оплатить покупку, нужно его изучить и прочитать отзывы покупателей о данном продавце. Таким образом себя можно обезопасить. Если много отрицательных отзывов, то, разумеется, рисковать и связываться с таким магазином не стоит", — сказал собеседник.

Не нужно спешить распаковывать желанную посылку — иногда для подстраховки лучше запечатлеть этапы извлечения товара на видео или фото.

"Есть механизмы воздействия на продавца. Если товар некачественный или не соответствует описанию, его нужно сфотографировать, снять на видео — лучше делать это даже при распаковке посылки. Потом нужно открыть спор и использовать эти визуальные доказательства для того, чтобы вернуть свои деньги", — рассказал Александр.

Внимательность и осторожность — это главный залог того, что покупка товара в Интернете не обернется разочарованием и финансовыми убытками, утверждает эксперт.

"Весь механизм защиты покупателей уже заложен в самих сайтах, главное уметь читать, понимать и правильно ими пользоваться. На всякий случай можно использовать банковскую функцию транзакционного окна, когда ваша карта всегда заблокирована пока вы не делаете покупку", — резюмировал собеседник.