Громкие женские стоны едва не сорвали прямой эфир BBC

Сексуальный эфир: пранкеры чуть не сорвали выпуск шоу на BBC, включив во время прямого включения запись громких женских стонов

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В неловкую ситуацию попала политический обозреватель BBC. Во время прямого включения произошел казус, однако журналистка не растерялась. Пранкеры едва не сорвали выпуск BBC Breakfast, включив во время прямого эфира запись громких женских стонов.

Как сообщает РИА Новости, политический корреспондент BBC Эмма Варди рассказывала о Brexit, когда ее голос стали заглушать неприличные звуки. Журналистка немного поморщилась, но не растерялась и продолжила эфир. Ее коллеги в студии в студии также сохранили спокойствие.

Как рассказали позже в BBC, ответственность за инцидент взяла на себя группа пранкеров. Они проезжали мимо Вестминстера и увидели съемочную группу. Шутники остановили автомобиль неподалеку от журналистов и включили запись стонов.