В Подмосковье проходит прощание с Михаилом Задорновым

Церемония прощания с сатириком проходит в одной из клиник Подмосковья: что сообщили родственники Михаила Задорнова

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Прощание с известным сатириком Михаилом Задорновым, который скончался в пятницу, началось в одной из клиник в Подмосковье. Церемония проходит в закрытом режиме.

© Sputnik/ Алексей Куденко Задорнов перед своей смертью сменил веру

Как сообщает РИА Новости, возле клиники собрались более 50 человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Перед началом церемонии представитель семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова прощание пройдет в закрытом режиме.

Ранее семья артиста сообщила, что Задорнов будет похоронен в Латвии, согласно его последней воле.

Родственники сатирика отметили его ироничное отношение к публичности и о том, как он всегда охранял свою и их жизнь от чужого вмешательства, поэтому они просили "не создавать суету вокруг его смерти".

Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".

В пятницу, 10 ноября, Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.