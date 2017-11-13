Всемирный день доброты: традиции и обычаи самого доброго праздника

Идея проведения Всемирного дня доброты была инициирована в 1998 году в Токио Международным движением за доброту, которое состоит из множества иностранных негосударственных организаций. К инициативе немедленно присоединилось множество стран, включая США, Китай, ОАЭ и Японию.

Как отмечают День доброты

Всемирный день доброты — сравнительно молодой праздник, и сегодня не существует сколь-нибудь определенных канонов празднования. Поэтому каждый год страны-участницы импровизируют, пытаясь сделать этот день максимально светлым и добрым для всех. Так, Британское отделение Kindness UK раздало десять тысяч шоколадок пассажирам Лондонского метро, а в Сингапуре подарили прохожим тридцать тысяч маргариток и гербер. В Австралии доброту чествовали еще проще и просто обнимали отдыхающих на пляже Бонди-Бич, отмечает Sputnik Южная Осетия.

© Fotolia/ Beeboys Молодая пара на дороге

Значение Дня доброты

Декларация Международного движения за доброту гласит: "Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного источника счастья и удовлетворения, и провозглашаем создание настоящего движения, чтобы сделать мир более радостным и полным сочувствия". В этом и заключается идея Всемирного дня доброты — через добрые поступки делать счастливыми себя и окружающих. Тем более, что для этого нужно совсем немногое: быть искренним и улыбаться людям не требует больших усилий, и производит огромный эффект на всех. Известно, что улыбка провоцирует выделение мозгом эндорфинов — так называемых "гормонов счастья". Более того, многолетние исследования показывают, что люди, ежедневно совершающие добрые поступки, дольше живут, защищены от депрессий и сезонных меланхолий, имеют крепкий иммунитет, и вообще чувствуют себя великолепно. И это вовсе не чудеса — таким образом наше тело вознаграждает нас за доброту.

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Также, в День доброты стираются национальные, религиозные, языковые и политические границы между людьми, и вся планета словно становится единым целым. Безусловно, в День доброты не прекращаются войны и не воссоединяются народы, ведь тысячелетние проблемы человечества невозможно разрешить за один день. Но если хотя бы несколько людей в День доброты осознают, насколько малозначимы и эфемерны границы между землянами, значит доброта достигла своей цели. Значит, лучи доброты растопили еще одно холодное сердце, осветили и вытащили из искусственных рамок целый огромный внутренний мир человека.

Как встретить День доброты

Празднуя доброту, постарайтесь насытить свой день добрыми поступками: помогите перейти дорогу бабушке, возьмите животное из приюта, помогите волонтерам раздавать еду бездомным, признайтесь в любви и поблагодарите близких за все, что они для вас делают. Возможно, это станет для вас доброй традицией, и вы осчастливите сотни и тысячи других людей, которым так не хватает обычного человеческого тепла и сострадания.