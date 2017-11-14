Сын Трампа представил в соцсетях свою переписку с WikiLeaks

​Ранее журнал Atlantic сообщал, что Трамп-младший общался с представителями WikiLeaks во время американской предвыборной кампании

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Дональд Трамп-младший — сын президента США Дональда Трампа представил в соцсетях свою переписку с WikiLeaks, сообщает РИА Новости.

Публикации на его странице в Twitter содержат письма от WikiLeaks, рассказывающие о политическом фонде, который распространяет слухи "о связи Трампа с Россией".

"Вот целая цепочка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов Конгресса отобрал для выборочной утечки (информации — прим. ред.). Какая ирония!" — поделился сын американского президента у себя в Twitter и прикрепил скриншоты переписки.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 14, 2017

​Кроме того, Трамп-младший выложил сообщения, в которых обсуждались выступления Хилари Клинтон, которая говорила о том, что хотела бы уничтожить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника.

​Также в письмах было требование предоставить налоговую декларацию Трампа-старшего.

​Ранее журнал Atlantic сообщал, что Трамп-младший общался с представителями WikiLeaks во время американской предвыборной кампании.

По скриншотам видно, что сообщения были отправлены в сентябре и октябре прошлого года.

Американские спецслужбы обвинили Россию в краже документов Национального комитета демократической партии, которые впоследствии были опубликованы WikiLeaks. Как WikiLeaks, так и российские официальные лица, это опровергали.

Спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса ведут расследование предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергли в Кремле и Белом доме.