В Риге началось прощание с Михаилом Задорновым

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Отпевание писателя Михаила Задорнова началось в храме Александра Невского в Риге, отмечает Sputnik Латвия.
Сотни людей с цветами подходят к церкви, чтобы проститься с сатириком.
По словам одной из поклонниц писателя, Задорнов был достойным человеком. Он вел здоровый образ жизни, увлекался йогой и вообще служил примером для подражания.
На церемонию приехал мэр Риги Нил Ушаков. К храму подъехала машина скорой помощи, из здания вывели двух женщин, которым стало плохо. Кроме того, медицинская помощь понадобилась мужчине, стоявшему в очереди. Замечено много известных в латвийском обществе людей и журналистов, в том числе российских СМИ.
После отпевания тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с отцом сатирика, Николаем Задорновым.
В выходные в одной из подмосковных клиник состоялось прощание с сатириком. Сначала церемония проходила в закрытом режиме, но вокруг клиники собралось около сотни человек, и позднее поклонников пустили проститься с любимым артистом.
Задорнов скончался на 70-м году жизни 10 ноября.