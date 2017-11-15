В Риге началось прощание с Михаилом Задорновым

Несмотря на то, что известный сатирик Михаил Задорнов сменил веру, а потом в нее вернулся, отпевание проходит по православному обряду; потом тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с отцом сатирика

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Отпевание писателя Михаила Задорнова началось в храме Александра Невского в Риге, отмечает Sputnik Латвия. © Sputnik. Выступление Михаила Задорнова в Ялте в 1992 году. Архивные кадры

Сотни людей с цветами подходят к церкви, чтобы проститься с сатириком.

По словам одной из поклонниц писателя, Задорнов был достойным человеком. Он вел здоровый образ жизни, увлекался йогой и вообще служил примером для подражания.

На церемонию приехал мэр Риги Нил Ушаков. К храму подъехала машина скорой помощи, из здания вывели двух женщин, которым стало плохо. Кроме того, медицинская помощь понадобилась мужчине, стоявшему в очереди. Замечено много известных в латвийском обществе людей и журналистов, в том числе российских СМИ.

Sputnik / Робертс Вицупс Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым

После отпевания тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с отцом сатирика, Николаем Задорновым.

Sputnik / Робертс Вицупс Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым

В выходные в одной из подмосковных клиник состоялось прощание с сатириком. Сначала церемония проходила в закрытом режиме, но вокруг клиники собралось около сотни человек, и позднее поклонников пустили проститься с любимым артистом.

Задорнов скончался на 70-м году жизни 10 ноября.