Симоньян: у ситуации с RT есть три варианта развития событий

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что в будущем ситуация вокруг RT в связи с его признанием иностранным агентом в США имеет три варианта развития событий

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию, которая возникла в США вокруг возглавляемого ею телеканала.

"Есть три варианта развития событий… Первые вариант: все придут в себя, поймут, что мы не такие страшные, у нас не растут рожки, у нас нет копыт, у нас нет хвоста, и мы функционируем как нормальное СМИ, нас надо оставить в покое, и тогда мы будем дальше вещать, все это отменится", — сказала Симоньян, которую цитирует РИА Новости.

При этом она не исключает, что при таком развитии Россия тоже отменит введенное ограничение.

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"Потому что эти (российские — ред.) меры были исключительно зеркальными, и много раз говорилось о том, что это ответные меры, Россия не собиралась ничего такого делать, в России даже не было такого закона. Его приняли после того, как нас признали иноагентами, а не заранее и не когда-то", — пояснила главный редактор RT.

По словам Симоньян, нейтральный вариант заключается в том, что все действующие в отношении RT ограничения останутся.

"Плашки, уход сотрудников, давление и прочее. Все так примерно останется, будем работать в условиях, которые есть", — предположила она.

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"И есть пессимистичный вариант, к сожалению, многие мои коллеги в него верят: это всем будет отрублен доступ куда бы то ни было. Нас вырубят, запретят, нас сбросят с платформ, и можно только догадываться, чем ответят в России", — заключила Симоньян.

Ранее в среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.

Об участии Маргариты Симоньян в форуме СМИ

Маргарита Симоньян рассказала о том, как ее приняли в среду на международной конференции по работе новостных СМИ News Xchange: представили ее как долгожданного гостя, и она изложила видение ситуации, в которой оказался RT America, а также в целом деятельности западного медийного "мейнстрима".

"Публика была настроена по-разному. Мейнстрим, ясное дело, доказывал, что они честные и демократичные, а мы — враги честной журналистики. Все прошло так, как должно было пройти", — сказала Симоньян, комментируя итоги мероприятия.

Представляя Симоньян, ведущая мероприятия отметила, что главный редактор RT стала долгожданным гостем конференции, в которой участвуют крупнейшие мировые СМИ, в том числе американские CNN и Associated Press, британская "Би-би-си", агентство Reuters, французское агентство France Press, немецкая Deutsche Welle, катарский телеканал "Аль-Джазира" и китайская CCTV.

Симоньян сообщила участникам о ситуации, в которой оказался телеканал в США и в других западных странах. По ее словам, на Западе RT запрещено то, что разрешено другим. В частности, она указала на претензии США ко вниманию RT к здоровью экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, хотя подобные сюжеты выходили и в других СМИ, в частности, на "Би-би-си".

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Симоньян указала и на то, что крупнейшие западные СМИ открыто поддерживали Клинтон или выступали против Дональда Трампа без каких-либо последствий, тогда как RT это до сих пор вменяют в вину как вмешательство во внутренние дела США.

О распространении "лживых новостей"

Главред RT также указала на голословность обвинений телеканала в распространении "лживых новостей", в том числе тот факт, что в докладе ONDI (Управления директора национальной разведки) США не было приведено ни единого подобного примера. При этом она отметила, что сами западные СМИ к ответу за пропаганду и лживые новости не привлекаются, упомянув пример "раненого сирийского мальчика", которого, как отметила Симоньян, засняли без разрешения его родителей-сторонников сирийских властей, чтобы использовать изображение в западных СМИ для изобличения Дамаска.

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Вопросы аудитории, в свою очередь, касались и инцидента с сирийским мальчиком, и роли RT в освещении предстоящих выборов президента РФ, и о выборе телеканалом интервьюируемых и якобы бесспорной поддержке RT позиции российского правительства.

Выступая на конференции, Симоньян также заявила, что предпочла бы избежать как американских ограничительных мер в отношении российских СМИ, так и ответных мер России. При этом она отметила, что Россия всегда ясно заявляла об ответной реакции на те меры, которые предпринимаются в отношении россиян в других странах. Она также сравнила действия западных правительств в сфере свободы слова с тем, как действовали советские власти.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".