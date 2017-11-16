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президент США Д. Трамп

Сделав глоток воды, Трамп "попал" как кур во щи

© Sputnik/ Ирина Калашникова
Общество
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Видео эпизода, снятого во время выступления президента США, где он отпил глоток из бутылки с водой, тут же попало в водоворот самых обсуждаемых событий дня

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Список курьезов, происходящих с американским президентом Дональдом Трампом и ставших притчей во языцех, пополнился. Предметом бурных обсуждений пользователей соцсетей стал на сей раз глоток воды, сделанный Трампом во время выступления в Белом доме по итогам первого официального турне по азиатским странам.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/ Kevin Lamarque/File Photo
Трампу с третьего раза удалось написать без ошибок твит о протестах

В какой-то момент президент прервал свое как всегда эмоциональное, артистическое выступление, наклонился и стал что-то искать в тумбе трибуны. Видимо, не обнаружив искомого, махнул рукой и решил продолжить, но кто-то из зала, догадавшись в чем дело, подсказал ему, что вода стоит на маленьком столике возле трибуны. Трамп достал бутылку, открыл и, не дожидаясь пока ему принесут стакан (который, кстати, по протоколу, должен был ждать его рядом с бутылкой) открыл бутылку и, держа ее двумя руками, глотнул воды из горлышка. И все!.. Делов-то: глотнул воды и благополучно продолжил свой отчет о турне. 

Но не тут-то было. Видео этого эпизода тут же попало в водоворот самых обсуждаемых событий дня. В соцсетях сразу же вспомнили, как тогда еще кандидат на президентский пост Дональд Трамп высмеял сенатора Марко Рубио за то, что тот однажды прервал выступление по ТВ, чтобы попить воды.

"В следующий раз Марко Рубио лучше пить из стакана, а не из бутылки — вреда от этого будет гораздо меньше", — написал тогда Дональд Трамп.

Более того, дотошные пользователи сети провели сравнительный анализ, сопоставив две "техники" пития воды и результаты оказались не в пользу Трампа.

"На фоне неуклюжего шоу Трампа сенатор Рубио — чемпион по питью воды. Он когда-нибудь вообще раньше открывал бутылку?" — пишет в Twitter американский теле- и радиоведущий Джо Скарборо.

​По словам журналиста Скотта Дворкина, президент не сделал глоток, а отхлебнул, причем с характерным звуком, да и бутылку он держал необычно — двумя руками, "как младенца".

Впрочем, нашлись и вполне "вменяемые" респондеты, которым не понравилось, что большие американские СМИ раздули историю из такого незначительного эпизода.

"В Зимбабве идет военный переворот, но всем СМИ гораздо интереснее, сколько глотков сегодня сделал Трамп", — сетует Jack Posobiec.

​​Не остался в стороне и сам Рубио. Правда, к чести сенатора, он был, в отличие от большинства обывателей, не столь суров и категоричен, и даже как бывалый трибун дал профессиональный совет, снисходительно "потрепав по щеке" бывшего оппонента. 

"Это надо делать одним непрерывным движением, не отрывая глаз от камеры. Но для первого раза неплохо", — написал Рубио.

Столь не адекватная случаю массовая реакция американцев, несколько озадачивающая здравомыслящих ​читателей, возможно, станет менее обескураживающей, если обратить внимание на другую новость, промелькнувшую малозаметной тенью на фоне страстей, кипящих в социуме вокруг эпизода-катаклизма, на самом деле не стоящего выеденного яйца. 

Трамп не подходит на должность президента — итоги опроса

Речь идет об опубликованных результатах опроса Квиннипэкского университета в Коннектикуте, свидетельствующего, что более половины американцев считают, что Дональд Трамп не подходит на должность президента США.

На вопрос, подходит ли Трамп для своей должности, 57% респондентов ответили "нет", а 40% — "да". При этом 58% не одобряют его деятельность на посту главы государства, 35% одобряют.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik/ Михаил Климентьев
"Как он мог поверить Путину!": американские СМИ хоронят Трампа

Большинство опрошенных (65%) говорят, что Трамп не хладнокровен, 62% считают, что он не разделяет их ценности, 59% — что у него нет хороших лидерских качеств и что он не заботится о простых американцах. При этом 58% считают, что Трамп — твердый человек, а 55% считают его умным, а не согласны с этим 41%.

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У обеих политических партий в конгрессе рейтинг в нынешнем опросе еще хуже, чем у Трампа. Так, 79% респондентов не одобряют деятельность республиканцев в конгрессе, а работа демократов не нравится 63%.

Опрос проводился среди 1577 избирателей 7-13 ноября. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3%.

"Страдания ведут человека к совершенству" (А.П. Чехов)

Если так и дальше пойдет, то теряющий  рейтинг у своих жестокосердных соотечественников президент Соединенных Штатов Америки, может вполне рассчитывать на самые искренние симпатии у евразийцев, известных своим исключительным милосердием и любовью к изгоям и страдальцам. Не говоря уже о, культивированном стараниями "наше все" — Пушкиным, Достоевским, Толстым  и иже с ними, презрении к западному массовому "мракобесию и невежеству", весьма убедительно проиллюстрированному на страницах соцсетей. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости.

Теги:
глоток, вода, опрос, рейтинг, Трамп, США
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