Сделав глоток воды, Трамп "попал" как кур во щи

Видео эпизода, снятого во время выступления президента США, где он отпил глоток из бутылки с водой, тут же попало в водоворот самых обсуждаемых событий дня

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Список курьезов, происходящих с американским президентом Дональдом Трампом и ставших притчей во языцех, пополнился. Предметом бурных обсуждений пользователей соцсетей стал на сей раз глоток воды, сделанный Трампом во время выступления в Белом доме по итогам первого официального турне по азиатским странам.

© REUTERS/ Kevin Lamarque/File Photo Трампу с третьего раза удалось написать без ошибок твит о протестах

В какой-то момент президент прервал свое как всегда эмоциональное, артистическое выступление, наклонился и стал что-то искать в тумбе трибуны. Видимо, не обнаружив искомого, махнул рукой и решил продолжить, но кто-то из зала, догадавшись в чем дело, подсказал ему, что вода стоит на маленьком столике возле трибуны. Трамп достал бутылку, открыл и, не дожидаясь пока ему принесут стакан (который, кстати, по протоколу, должен был ждать его рядом с бутылкой) открыл бутылку и, держа ее двумя руками, глотнул воды из горлышка. И все!.. Делов-то: глотнул воды и благополучно продолжил свой отчет о турне.

Но не тут-то было. Видео этого эпизода тут же попало в водоворот самых обсуждаемых событий дня. В соцсетях сразу же вспомнили, как тогда еще кандидат на президентский пост Дональд Трамп высмеял сенатора Марко Рубио за то, что тот однажды прервал выступление по ТВ, чтобы попить воды.

"В следующий раз Марко Рубио лучше пить из стакана, а не из бутылки — вреда от этого будет гораздо меньше", — написал тогда Дональд Трамп.

Next time Marco Rubio should drink his water from a glass as opposed to a bottle—would have much less negative impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 февраля 2013 г.

Более того, дотошные пользователи сети провели сравнительный анализ, сопоставив две "техники" пития воды и результаты оказались не в пользу Трампа.

"На фоне неуклюжего шоу Трампа сенатор Рубио — чемпион по питью воды. Он когда-нибудь вообще раньше открывал бутылку?" — пишет в Twitter американский теле- и радиоведущий Джо Скарборо.

Trump makes Senator Rubio look like a world champion water drinker compared to his clumsy display. Has the man never opened a bottle of water before? https://t.co/iUVMPFUssH — Joe Scarborough (@JoeNBC) 15 ноября 2017 г.

​По словам журналиста Скотта Дворкина, президент не сделал глоток, а отхлебнул, причем с характерным звуком, да и бутылку он держал необычно — двумя руками, "как младенца".

Trump pulls a Marco Rubio & slurps down water during his speech. But it’s worse than Rubio. Trump holds the bottle with two hands like it’s a baby bottle. Fitting.#ImpeachTrump #AMJoy pic.twitter.com/5CPKzSSCKq — Scott Dworkin (@funder) 15 ноября 2017 г.

Впрочем, нашлись и вполне "вменяемые" респондеты, которым не понравилось, что большие американские СМИ раздули историю из такого незначительного эпизода.

"В Зимбабве идет военный переворот, но всем СМИ гораздо интереснее, сколько глотков сегодня сделал Трамп", — сетует Jack Posobiec.

There is a military coup going on in Zimbabwe but the entire media is more interested in how many sips of water Trump took today — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 15 ноября 2017 г.

​​Не остался в стороне и сам Рубио. Правда, к чести сенатора, он был, в отличие от большинства обывателей, не столь суров и категоричен, и даже как бывалый трибун дал профессиональный совет, снисходительно "потрепав по щеке" бывшего оппонента.

"Это надо делать одним непрерывным движением, не отрывая глаз от камеры. Но для первого раза неплохо", — написал Рубио.

Similar,but needs work on his form.Has to be done in one single motion & eyes should never leave the camera. But not bad for his 1st time https://t.co/s49JtyRo3S — Marco Rubio (@marcorubio) 15 ноября 2017 г.

Столь не адекватная случаю массовая реакция американцев, несколько озадачивающая здравомыслящих ​читателей, возможно, станет менее обескураживающей, если обратить внимание на другую новость, промелькнувшую малозаметной тенью на фоне страстей, кипящих в социуме вокруг эпизода-катаклизма, на самом деле не стоящего выеденного яйца.

Трамп не подходит на должность президента — итоги опроса

Речь идет об опубликованных результатах опроса Квиннипэкского университета в Коннектикуте, свидетельствующего, что более половины американцев считают, что Дональд Трамп не подходит на должность президента США.

На вопрос, подходит ли Трамп для своей должности, 57% респондентов ответили "нет", а 40% — "да". При этом 58% не одобряют его деятельность на посту главы государства, 35% одобряют.

Большинство опрошенных (65%) говорят, что Трамп не хладнокровен, 62% считают, что он не разделяет их ценности, 59% — что у него нет хороших лидерских качеств и что он не заботится о простых американцах. При этом 58% считают, что Трамп — твердый человек, а 55% считают его умным, а не согласны с этим 41%.

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У обеих политических партий в конгрессе рейтинг в нынешнем опросе еще хуже, чем у Трампа. Так, 79% респондентов не одобряют деятельность республиканцев в конгрессе, а работа демократов не нравится 63%.

Опрос проводился среди 1577 избирателей 7-13 ноября. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3%.

"Страдания ведут человека к совершенству" (А.П. Чехов)

Если так и дальше пойдет, то теряющий рейтинг у своих жестокосердных соотечественников президент Соединенных Штатов Америки, может вполне рассчитывать на самые искренние симпатии у евразийцев, известных своим исключительным милосердием и любовью к изгоям и страдальцам. Не говоря уже о, культивированном стараниями "наше все" — Пушкиным, Достоевским, Толстым и иже с ними, презрении к западному массовому "мракобесию и невежеству", весьма убедительно проиллюстрированному на страницах соцсетей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости.