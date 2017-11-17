Туристам на заметку: создана карта потенциально опасных стран 2018 года

На карте, размещенной на сайте медицинской сервисной компании International SOS, государства обозначены различными цветами в зависимости от уровня риска, который ожидает туриста.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Интерактивную карту мира, на которой отмечены самые опасные и безопасные для туристов страны, создали в медицинской сервисной компании International SOS, сообщает РИА Новости.

— International SOS (@IntlSOS) 16 ноября 2017 г.

​На карте, размещенной на сайте компании, государства обозначены различными цветами в зависимости от уровня риска, который ожидает туриста.

​​Наиболее опасные для посещения страны отмечены красным цветом – это Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

Максимально безопасные для туристов государства обозначены зеленым цветом. Ими стали Финляндия, Норвегия и Исландия. Россия, как и Бразилия, отнесена к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков".