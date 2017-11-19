Трамп: жуликоватая Клинтон - худший лузер всех времен

Дональд Трамп посоветовал Хиллари Клинтон, которая вместе с ним баллотировалась в президенты США, "попробовать еще раз через три года"

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Хиллари Клинтон, подвергшую в одном из последних интервью сомнению легитимность последних президентских выборов в США, ее бывший оппонент, а ныне — американский лидер Дональд Трамп назвал "худшим лузером всех времен", пишет РИА Новости.

"Жуликоватая Хиллари Клинтон — худший (и наибольший) лузер всех времен. Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии. Хиллари, живи своей жизнью и попробуй еще раз через три года!" — написал Трамп в Twitter.

Crooked Hillary Clinton is the worst (and biggest) loser of all time. She just can’t stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it another try in three years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 ноября 2017 г.

​Клинтон, выдвиженец Демократической партии, была фаворитом выборов-2016, но неожиданно уступила Трампу.

Ранее издание Mother Jones опубликовало интервью с Клинтон, которая утверждает, что у нее есть "множество вопросов в отношении легитимности" последних президентских выборов в США.