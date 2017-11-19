Климатологи предсказывают экстремальные природные явления на Земле

Все чаще жители Земли страдают от экстремальных природных явлений, и ситуация постоянно ухудшается, считают климатологи

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Профессор в Потсдамском институте исследований воздействия на климат Стефан Рахмсторф предупреждает о массовых страданиях и повышении уровня моря, которое может поглотить города и острова.

"Первое предупреждение было 25 лет назад, и, к сожалению, тенденции не улучшились", — посетовал исследователь в интервью Sputnik Германия.

Поэтому в научном журнале "BioScience" было опубликовано второе предупреждение "Предупреждение человечества перед человечеством: второе уведомление".

Если мы не остановим эти тенденции, это вызовет массовые страдания, предупреждает климатолог.

По его словам, растут выбросы углекислого газа — следовательно, увеличивается его концентрация в атмосфере и продолжается рост глобальной температуры.

"Если это не остановить, можно ожидать серьезных бедствий. Уже сегодня люди все чаще страдают от экстремальных природных явлений. Это просто глупо — сломя голову нестись навстречу катастрофе", — заявил Рамсторф.

Кроме того, климатологи отмечают ускоренное повышение уровня мирового океана, которое в долгосрочной перспективе приведет к исчезновению прибрежных городов и островных государств.

Два года назад 192 страны подписали Парижское соглашение по климату, поддержав решение об удержании роста средней глобальной температуры ниже двух градусов по Цельсию. То есть к 2050 году выбросы углекислого газа должны быть сокращены до нуля.