Версия эксперта: куда могла деться пропавшая аргентинская подлодка

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата; на борту подлодки находились 44 члена экипажа

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Пропавшая во время морского перехода аргентинская военная подводная лодка может находиться в надводном положении и укрываться от шторма в одной из бухт вдоль побережья, а ее невыход на связь можно объяснить отсутствием энергоснабжения, заявил глава Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев, которого цитирует РИА Новости. © Ruptly. Удары по ДАИШ с подлодки: доклад Шойгу и кадры пуска ракет

Ранее СМИ со ссылкой на представителя военно-морских сил Аргентины капитана Габриэля Галеацци сообщили, что слабые спутниковые сигналы, полученные, вероятно, с потерянной 15 ноября аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", не помогли в установлении ее местонахождения. Поисковая операция покрывает всю территорию и вероятный маршрут следования субмарины; поиск будет продолжен, пока подводная лодка не будет обнаружена. Поиски подлодки "Сан-Хуан" осложняются неблагоприятными погодными условиями: в ближайшие двое суток в районе операции ожидаются сильные ветры.

Подводный корабль перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.

"Может, подводная лодка в надводном положении. Ее просто не могут найти в связи с погодными условиями, в связи с штормовым предупреждением. Может, она стоит себе где-нибудь спокойненько", — предположил Фалеев.

По его словам, подводная лодка может находиться в какой-то скалистой бухте.

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"А на связь не выходит, может, потому что электроснабжение не работает каким-то образом", — добавил Фалеев, подчеркнув, что "поэтому надо обязательно искать вариации, в том числе исследуя берег".

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.