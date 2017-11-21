Симоньян прокомментировала решение Google понизить RT и Sputnik

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян в социальной сети Twitter иронично прокомментировала намерение разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Заявление бывшего главы Google, а ныне председателя совета директоров холдинга Alphabet Inc Эрика Шмидта о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google, наделало много шума в мире СМИ.

Тем более, что не так давно представители Twitter, Facebook и Google, выступая в конгрессе, подтвердили отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.

Симоньян показала "кремлевские очки", через которые мир видно "как в госдепе">>>

Наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

Но тем не менее борьбу со МИИ решили, видимо, продолжить.

"Господину Шмидту стоит погуглить, как три недели назад его коллеги по Google признали, что RT не нарушал никаких правил их платформы. Пусть погуглит еще слово "цензура" и слово "совок", — написала главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян в социальной сети Twitter.

Господину Шмидту стоит погуглить, как три недели назад его коллеги по Google признали, что RT не нарушал никаких правил их платформы. Пусть погуглит еще слово 'цензура' и слово 'совок'.https://t.co/q0RXdmX4T1 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 ноября 2017 г.

​Не так давно министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Топ-менеджер Sputnik был отмечен престижной премией

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

На защиту RT и Sputnik от коварных происков поисковиков выступил Роскомнадзор. Необходимо понять, что имеется в виду под намерением Google ранжировать материалы RT и Sputnik, Роскомнадзор будет защищать российские СМИ, считает глава ведомства Александр Жаров.

"Давайте сначала посмотрим, что они будут делать. Ранжировать новости — что это значит, хотелось бы понять. Во-вторых, очевидно, что мы будем защищать российские СМИ. Посмотрим, насколько дискриминационной эта мера будет по своему практическому воплощению", — сказал Жаров.

Госдума России поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.