Апокалипсис сегодня: во что европейцы и американцы превращают храмы

Что делать с храмом, в который перестали ходить верующие? В рациональном западном обществе ответ на этот вопрос очевиден: здание должно приносить доход. Так в опустевшем доме Божием появился ночной клуб под названием "Грех". О второй жизни западных храмов читайте в нашем материале.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik, Мария Шустрова. Западу грозит "апокалиптическая реальность", заявил на днях патриарх Кирилл главе Англиканской церкви, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби.

Nicolai Kibich Православный календарь на 2017 год

"То, что мы сегодня видим в западных странах, куда страшнее того, что было с религией в СССР. Происходит атеизация. Бог изгоняется из человеческой жизни. Игнорируется божественный закон. Особенно разрушительно то, что это игнорирование облекается в форму государственного закона. Если людей его силой будут принуждать совершать грех или солидаризироваться с ним, то мы вступаем в апокалиптическую реальность", — убежден предстоятель Русской православной церкви.

Статистика подтверждает: число прихожан Англиканской церкви, имеющей статус государственной в Великобритании, неуклонно снижается: лишь 1,4% населения страны остаются ей верны. Сам архиепископ Кентерберийский признается, что ему приходится противостоять "антихристианской культуре". Особенно ярко атеизация заметна среди молодежи: сегодня трое из четырех человек в возрасте от 18 до 24 лет утверждают, что не верят в Бога.

Неутешительная статистика

Та же участь, похоже, постигла на Западе и другие христианские конфессии. А поскольку содержание культовых зданий обходится дорого, церкви и соборы по всей Европе закрываются, их снимают или покупают под коммерческие проекты.

Согласно данным протестантского издания Evangelical Focus, Англиканская церковь вынуждена каждый год закрывать около 20 храмов. В Дании почти 200 церквей сегодня заброшены или почти не посещаются. Сдает свои позиции Католическая церковь в Германии: за последние годы закрыто более 500 храмов. Но хуже всего ситуация в Нидерландах, где католики в ближайшее время рискуют потерять две трети из 1600 своих приходов, а протестанты — около 700 церквей.

Бар в алтаре

Но находчивые люди не дают пустующим зданиям пропасть. Из Магдебурга исчезли лютеране? Не беда. Предпринимательница Катрин Риффенберг выкупила их пустующий храм и открыла в нем ресторан. О былом назначении здания напоминает лишь его название — "Церковь". В алтаре теперь располагается барная стойка, а на месте церковных скамеек — столики. От убранства храма осталась лишь позолоченная статуя ангела.

© Photo: Restaurant ''Die Kirche'' Ресторан "Церковь" в здании бывшего лютеранского храма

Католический скейтборд

Католическая церковь в нидерландском Арнхеме отчаялась привлечь прихожан и отдала храм святого Иосифа скейтбордистам. Экстремалы с удовольствием несколько лет катались среди некогда величественных статуй Христа и ангелов. Но в начале октября рампу пришлось закрыть, поскольку здание пришло в аварийное состояние.

Скейтбордисты рассказывали, что в храм иногда заходили пожилые люди и возмущались, что он используется не по назначению. Но молодежь парировала, мол, вы же сами сюда не ходили.

© Photo: Skatehal Arnhem Каток Arhem Skate Hall в Нидерландах в здании храма святого Иосифа

Добро пожаловать в цирк

В Британском Бристоле в запустение пришел собор святого Павла. Здание недолго оставалось бесхозным: вскоре здесь обосновалась школа для артистов цирка Circomedia. Теперь трюкачи оттачивают мастерство прямо под сводами собора. Если верить сайту Circomedia, иногда здесь же устраивают представления.

© Photo: Academy of Circus Arts & Physical Theatre Школа для артистов цирка "Circomedia" в здании собора святого Павла

Погрешим?

Шотландцы пошли еще дальше. В Эдинбурге бесхозной осталась лютеранская церковь, где вскоре открыли ночной клуб и паб. Над названием предприниматели, видимо, долго не думали: Sin ("грех"). А в окне над дверью храма новые хозяева разместили плакат с падшим ангелом.

Начинаем представление

В британском Бедфорде опустел храм святого Луки на улице святого Петра. Теперь там располагается театр. На его сайте сказано, что здание церкви удалось приспособить под зал, рассчитанный на 282 зрителей, студию на 50 мест и просторный бар.

© Photo: The Quarry Theatre at St Luke's Сцена театра The Quarry Theatre at St. Luke's, расположенная в бывшей церкви святого Люка в Бедфорде, Великобритания

Монастырь на три звезды

В Питтсбурге (США) в запустение пришел целый бенедиктинский монастырь. Теперь в нем расположен отель Priory. Правда, роскошным сервисом гостиница пока похвастать не может — ей присвоено лишь три звезды.

© Photo: The Priory Hotel Отель Priory в здании бывшего монастыря

Не страшилки

"Это трагедия Запада, которая разворачивается на наших глазах. Это трагедия отхода от веры, от ценностей, которые сформировали всю нашу европейскую в широком смысле слова культуру. Мы не можем без боли смотреть на это. Мы не можем молчать, когда видим, как часть нашего мира, которая всегда была носительницей христианского духа и мировоззрения, сейчас сама отошла от веры в Бога и искусственно прививает несвойственные себе ценности, без которых совершенно точно может обойтись", — утверждает глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков.

По его словам, именно поэтому патриарх Кирилл "как человек европейской культуры, с таким переживанием и с такой внутренней болью призывает нас всех обратить внимание на то, что сейчас происходит".

"Это трагедия не только для конкретных стран, но и для всего современного мира. Если мы не остановимся, то рискуем скатиться в бездну, из которой не будет возврата никогда. Это не страшилки, а понятная для любого христианина реальность", — подчеркивает священнослужитель.

Источник: РИА Новости