"День без покупок" против "Черной пятницы": чья возьмет

День отказа от покупок не просто так приурочен к знаменитой "Черной пятнице" — дню начала распродаж, психологи считают, что в данной акции есть смысл — она привлекает внимание общественности к проблеме сверхпотребления и зависимости от шоппинга

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Ежегодно в традиционное время начала рождественских распродаж в конце ноября во всем мире отмечается Международный день протеста против излишнего потребления, так называемый День без покупок или Buy Nothing Day, сообщает РИА Новости.

В Северной Америке, Великобритании, Финляндии и Швеции День без покупок приходится на первую пятницу после американского Дня благодарения (в этом году это 24 ноября), остальные страны встречают его на следующий день, в субботу.

Акция, зародившаяся в Канаде 1992 году, в первую очередь направлена на снижение сверхпотребления, а также против неравного распределения материальных благ в мире. Сегодня в ней участвуют уже 65 стран — России официально в этом списке пока нет. Тем не менее, россияне, страдающие излишней любовью к шоппингу, могут присоединиться к акции самостоятельно и устроить себе небольшой "детокс" от покупок. На 24 часа в этот день всем желающим предлагается отказаться от приобретения любых товаров. Некоторые на этом не останавливаются и выключают на сутки всю технику, не пользуются личным автотранспортом и мобильным телефоном.

Также в рамках Дня без покупок активисты устраивают в торговых центрах демонстрации и театрализованные представления, показывают "антирекламные" видеоролики, рассказывающие о проблемах излишнего и бездумного потребления и настойчиво предлагают владельцам кредитных карт уничтожить их, разрезав ножницами.

День отказа от покупок не просто так приурочен к знаменитой "Черной пятнице" — дню начала распродаж, когда в погоне за скидками люди нередко теряют голову. Психологи считают, что в данной акции есть смысл — она привлекает внимание общественности к проблеме сверхпотребления и зависимости от шоппинга.

"Даже если какой-то небольшой процент людей, которые до этого были вовлечены вот в эту пагубную страсть бесконечных покупок, затормозится в своем действии, одумаются, то эта акция уже будет иметь свои плоды. Попытка борьбы, несомненно, имеет смысл", — заявил в беседе с РИА Новости врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.