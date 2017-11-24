В Швеции Церковь ввела понятие "Бог-Мать" - соответствующие коррективы в инструкции по богослужениям уже внесены

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Церковь Швеции приняла новую редакцию учебника для клира, которая предполагает исключение из употребления любую мужскую характеристику Бога — слова "Он", "Господь" и т.д.

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Как сообщает ro.sputnik.md, все это делается, чтобы Церковь стала "более привлекательной".

В предыдущий раз это пособие редактировалось в 1986 году. Оно включает инструкции по проведению литургий, обрядов крещения, погребения и т.д.

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Правда, как пишет шведская пресса, большинство священников выступили против нововведений относительно лишения "мужественности" фигуры Бога и описания его в "нейтральных" терминах. Ведь теперь в некоторых молитвах помимо слова "Отец" будет и слово "Мать". Например одна из молитв будет содержать фразу "Господь, Святая Троица, Отец и Мать, Сын — Сестра и Брат, Дух Святой, дайте нам глубину богатства, мудрости и познания Бога".

Напомним, что в 2016 году епископ Ева Брунее, являющаяся лесбиянкой, запретила изображения распятий и других христианских символов, чтобы сделать места культа "более привлекательными для мигрантов".

С 2014 года лютеранскую церковь Швеции возглавляет женщина — Антье Якелен (Antje Jackelén).