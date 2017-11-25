Астропрогноз на предстоящую неделю: у кого есть шанс добиться успехов

На следущей неделе у многих появится шанс получить поддержку от влиятельных лиц, подняться на очередную ступень за все это время - это коснется и карьеры, и жизни в целом

Колумнист Sputnik Грузия, известный грузинский астролог Михаил Цагарели рассказал, какие изменения принесет пора Стрельца людям и чего нужно опасаться на предстоящей неделе — с 27 ноября по 3 декабря

Начнем с того, что Солнце уже в знаке Стрелец и будет там до 22 декабря. То есть наступил период Стрельца. И у людей с активной жизненной позицией, организаторскими лидерскими способностями, принимающих участие в общественно-политической жизни, есть все шансы добиться успехов и карьерного роста в это время.

Товарищам поскромнее придется пройти какие-то испытания, доказать Космосу, что даже в относительно сложных условиях они способны действовать и побеждать. Несмотря на то, что обстоятельства немного суровые, преодолеть полосу препятствий вполне реально.

Здесь надо отметить, что агрессивные действия до добра не приведут. Словом, ехать нужно тихо, но уверенно. А вот революционные настроения, метания из крайности в крайность, способны только провести к потерям и неудачам.

Постарайтесь взглянуть на проблемы и ситуацию по-новому, пытайтесь мыслить нестандартно, действовать не по шаблонам. И кроме того появится шанс получить поддержку от влиятельных лиц, подняться на очередную ступень за все это время. Это коснется и карьеры, и жизни в целом.

О чем поют финансы?

С финансами не совсем все просто. Скажем так, на манну небесную надеяться не надо. Но для того, чтобы собрать определенную сумму на праздничный стол, купить подарки родным и близким – да. Для этого финансов будет достаточно.

Кроме этого, адекватно оценивайте собственные возможности. Не берите кредитов и денег в долг. Старые долги вернуть было бы хорошо. И не совершайте покупок с предоплатой. Не забывайте о старших родственниках, помогайте им в делах, в вопросах здоровья. Старайтесь просто быть чаще рядом.

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Самая лучшая часть в течение этого времени в северной части нашего дома. Здесь, чем чаще вы будете находиться, тем больше положительная энергия будет воздействовать на нас, а это определенный фактор успеха.

Как как Стрельцы – существа подвижные, пассивный отдых не для них. Поэтому чтобы быть в форме, старайтесь больше двигаться. По тренировкам сейчас полезны наклоны и повороты туловища, приседания, упражнения с утяжелением. Обязательно надо уделить внимание позвоночнику. Если есть возможность, пройдите курс массажа.

Еда

Что касается питания, наконец-то можно побаловать себя разносолами. Можно соленые огурчики, помидорчики, грибочки, капусту. Отвариваем картошку в мундире, можно добавить слабосоленую селедку. Полезны и морепродукты, а также свинина и бобы. От баранины и тепличных овощей в это время лучше отказаться.

Путешествия

Если кто-то собирается путешествовать, то самые лучшие сейчас края – это Южная Америка. Но не все ее места. Прекрасен Уругвай. Кроме этого, хорошо вас встретят в Чили, Аргентине, а также в Японии. Но в Бразилии и Парагвае делать нечего, здесь может быть больше проблем. Остальные страны более или менее стабильны.

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Поскольку Солнце в знаке Стрельца, то это предоставляет всем огненным знакам – Овнам, Львам и Стрельцам – хороший шанс реализовывать себя. Только необходимо отталкиваться от реальности, а не от иллюзий. Солнце находится сейчас в напряженном аспекте в планете Нептун. А это провоцирует погружение в мир грез.

В худшем случае есть вероятность стать жертвой мошенников, умело рисующих в вашем воображении воздушные замки. Эти же советы касаются Рыб, Дев и Близнецов, рожденных во второй декаде.

Вторая половина декабря более удачна для Водолеев и Весов, рожденных во второй и третьей декадах, а также для Раков и Скорпионов, которые рождены в первой декаде.

Стоит отметить, что в общем энергетика Земли сейчас более или менее стабильна и дает возможность чувствовать себя неплохо. Тонус будет сравнительно высокий. Поэтому возможность того, что люди смогут себя хорошо проявить, будет на всех уровнях прекрасной.