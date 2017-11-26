В ближайших планах Samsung - смартфон с дизайном а-ля "Звездные войны"

Скорее всего, выпуск телефона в новом дизайне будет приурочен к премьере нового эпизода космической саги "Звездные войны: Последние джедаи"

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Смартфон Galaxy Note 8 с дизайном в стиле "Звездных войн" планирует выпустить южнокорейский производитель бытовой техники и гаджетов Samsung, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание GSMArena, выпуск телефона в новом дизайне может быть приурочен к премьере нового эпизода космической саги "Звездные войны: Последние джедаи", премьера которого запланирована на середину декабря текущего 2017 года.

© Sputnik/ Михаил Киреев Литейное производство подарков и сувениров в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Помимо этого издание отмечает, что Samsung ведет разработку нового домашнего пылесоса в образе одного из героев саги — Дарта Вейдера.