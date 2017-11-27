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Гороскоп 2018: мудрая и справедливая - чего ждать от года Жёлтой Собаки

© PIXABAY / herwigclaeys0
Общество
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2018-й год пройдет под знаком Желтой Собаки по восточному календарю. Это животное символизирует покой и размеренность. В 2018-м году даже самым активным знакам Зодиака предстоит умерить свой пыл. Собака олицетворяет справедливость. Поэтому можно рассчитывать, что каждому воздастся по заслугам.

Овен

В начале года Желтая земляная собака укрепит вашу веру в собственную правоту. Любые споры будут решаться в вашу пользу, в том числе и в личной жизни. Правда, не стоит переусердствовать.  Представительницы слабого пола, рожденные под этим знаком зодиака должны помнить, что мягкость  в общении иногда  быстрее дает  результат, чем напористость.     И мужчины и женщины-овны в 2018-м году большую часть времени посвятят работе. Некоторые даже уйдут в нее с головой.    Трудоголики почувствуют результат  только к осени.   Их ждет денежное вознаграждение и  карьерный рост.

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Телец 

Дела семейные выйдут на первый план.   Для тех, кто еще не  скрепил  отношения узами брака,  2018-й – самое удачное время идти под венец.  Женатые и замужние Тельцы весь год будут   вить свое гнездышко:  покупать в дом  новую мебель,  технику и посуду. Самые рисковые Тельцы неожиданно  для себя могут принять решение о покупке  другого жилья.    Радикальные перемены пройдут без  лишних стрессов. Тельцы в 2018-м году почувствуют прилив жизненных сил. Ложку дегтя в эту идиллию могут внести дети –  не исключено, что они будут противиться кардинальным переменам. Но в итоге  поймут, что родители стремятся  к лучшему.

Близнецы 

Успех у противоположного пола гарантирован на протяжении всего 2018-го года. Но обольщаться  нет причины –  бурные романы могут быть  короткими.   После каждой интрижки  наступит ощущение пустоты.  Желтая собака любит покой и стабильность.   Поэтому в 2018-м двойственность Близнецов как никогда будет терзать их натуру.  Перед  представителями этого знака  станет непростой выбор: они почувствуют, что пора  менять образ жизни, но делать это будут неохотно. Тем, Близнецам, кто прислушается к  хозяйке года, она окажет полное содействие во всех проектах. От смены  работы до рождения ребенка.

Рак 

Первая половина года пройдет  спокойно  и без особых перемен. Но  Раки будут находиться в постоянном раздумье: все ли складывается в их  жизни так, как должно быть. Сомнения напрасны, и это  Раки поймут уже к середине лета.  В июле их ждет приятная новость – премиальные к отпуску или  удачная  путевка в экзотическую страну.   Желтая собака не советует Ракам сидеть на месте. Больше путешествуйте, знакомьтесь с  разными  людьми. Новые связи  будут полезными, а дружба, которая  завяжется в 2018-м году,  станет прочной.     В  год Желтой Собаки Ракам стоит  обратить внимание на свое здоровье. Могут появиться первые симптомы хронических заболеваний. Позаботьтесь о правильном питании и  не забывайте о спорте.

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Лев

В 2018-м году вам выпадет шанс  удачно завершить все крупные проекты.   Желтая собака будет благоволить тем, кто занят в деловой сфере.  Их ждут выгодные сделки, уже начиная с марта. Омрачить ситуацию могут завистники. Они  будут ставить палки в колеса. Поэтому Львам стоит проявить бдительность. Удар может последовать  с совершенно неожиданной стороны.  Только мудрые и неспешные решения позволят прийти к желаемому результату.  В личной жизни все будет складываться как нельзя лучше.  Вторая половинка обеспечит надежный тыл и подскажет, какие ходы нужно сделать, чтобы одержать победу.   Одиноким Львам выпадет шанс встретить  свою настоящую любовь.

Дева

В 2018-м году представители этого знака  будут разрываться между работой, семьей и друзьями.  Весь год им будет казаться, что  они не успевают жить, а  все самое важное и интересное  проплывает мимо них.    Расставить приоритеты получится только к августу. К этому времени дела и карьера наладятся,  и у  большинства Дев на первый план выйдут семья, родители, дети.  Родные с радостью будут купаться в вашем внимании. Совместная поездка  на море укрепит отношения в узком кругу.    К  декабрю возможно пополнение в семье.

Весы

На смену сомнениям придет стабильность.  Все неприятности,  которые преследовали  представителей этого знака  в уходящем году, покажутся мелочью, недостойной внимания.   2018-й год станет годом, когда все станет  на свои места.   Работа наладится, как часовой механизм,  деньги тонкой струйкой будут наполнять кошелек. Не отказывайтесь от подработок. Они  станут хорошим подспорьем, когда появятся непредвиденные расходы.  В 2018-м Весам стоит уделить чуть больше времени самим себе. Займитесь спортом, сходите на расслабляющий массаж. Это обеспечит прилив  сил.

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Скорпион

Представители этого знака Зодиака в 2018-м году предпримут все возможное и невозможное, чтобы улучшить качество своей жизни. Для этого  Скорпионам  придется много работать, хотя  дополнительные нагрузки  не всегда   принесут  удовольствие.  Зато  возросший заработок и последующие за ним перемены  станут настоящим счастьем. В год Желтой собаки Скорпионы смогут позволить себе то, о чем раньше только мечтали.  Покупка дома, дорогой машины, походы по «крутым» ресторанам или длительные поездки за рубеж:   все реально, если  приложить усилия.

Стрелец  

В этом году для Вас многое будут решать мелочи. Как говорится, "дьявол кроется в деталях". Обращайте внимание на знаки, они подскажут правильное направление и помогут уберечься от врагов.  Только в этом случае получится избежать трудностей. Желтая собака поможет тем Стрельцам, которые твердо принимают решения без колебаний.   Здоровье в 2018-м году не подведет. Единственная опасность —  алкоголь.  Его стоит ограничить до минимального количества.   В противном случае, визита к врачу не избежать.  По этой причине расходы на лечение могут  больно ударить по кошельку.  Тем Стрельцам, которые ведут трезвый образ жизни, Желтая собака советует больше проводить времени на свежем воздухе.

Козерог 

Соберите  волю в кулак и продолжайте действовать.   Разочарование, а иногда и банальная лень мешали Вам добиваться целей в 2017-м году.  Желтая собака благоволит тем, кто не пасует перед трудностями.  Главное, не терять оптимизма и самообладания.  Помощь  придет  неожиданно.  Вас поддержат не только  близкие. Даже едва знакомые  люди предпримут усилия, чтобы продвинуть ваши проекты.   Покой и душевное единение  в семье тоже будет зависеть от вашего поведения. Постарайтесь  прощать мелкие обиды. Они не стоят разлада с любимыми.

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Водолей

Первые три месяца года – не самое подходящее время для важных дел.    Их лучше прожить беззаботно. Походы в театр, в кино,  болтовня в кафе с друзьями: в 2017-м было много работы, поэтому пора немного отдохнуть.  При этом   не забывайте держать руку на пульсе – иначе ваше рабочее место займут  конкуренты.  Год Желтой собаки  окунет  Водолеев  в водоворот страстей.   Противоположный пол будет щедр на комплименты. Не исключено сильное чувство, которое   поселится в вашем сердце на  долгие годы. Не разочаруйте своего избранника или избранницу.  Излишняя требовательность может все разрушить.

Рыбы 

В  год Желтой собаки придёт осознание того, что вы можете гораздо больше. Хозяйка года  поможет в любых начинаниях. Грядет активный период и теперь, главное, не сбиваться с выбранного пути.   Разделите все дела на важные и второстепенные. Правильно расставленные приоритеты помогут успеть по всем фронтам.  Не забывайте уделять внимание второй половине.  Иначе есть риск потерять любимого человека.   Рыбы в 2018 году ощутят невероятную востребованность.  В определенный момент они  даже почувствуют, что это их тяготит.  Желтая собака настоятельно рекомендует проявить терпение.   Без него успеха добиться будет труднее.

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