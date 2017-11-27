Олег Табаков попал в реанимацию

Российский актер и режиссер Олег Табаков госпитализирован: что говорят о его состоянии здоровья в пресс-службе руководимого им театра

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Народный артист СССР, российский актер и режиссер театра и кино, директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Олег Табаков госпитализирован в отделение реанимации.

Как сообщили в справочной Первой градской больницы российской столицы, актер помещен в шестое отделение реанимации.

В комментарии РИА Новости в пресс-службе театра "Табакерка" при этом отметили, что Табаков проходит плановое обследование в частной клинике ОАО "Медицина" в Москве.

"Олег Павлович давно проходит плановое стоматологическое лечение, он занимается имплантантами…Сегодня он поехал на очередной прием. Но врачи посоветовали ему остаться и пройти плановое обследование", — отметил собеседник.