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Патрирах Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения.

Патриарх Кирилл пояснил, каким должен быть современный священник

© Sputnik/ Vladimir Astapkovitch
Общество
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Патриарх Кирилл передал свое наставление участникам Архиерейского собора Русской православной Церкви.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Не давать повода для скандалов, обличать пороки общества, но не унижать при этом людей призвал глава РПЦ Кирилл участников Архиерейского собора.

На Собор прибыли архипастыри Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, в которых существуют епархии Русской Православной Церкви.

Председателем Архиерейского Собора, согласно Уставу Русской Православной Церкви, является Патриарх Московский и всея Руси.

"Сегодня очевидно, что часть общества будет негативно реагировать на происходящее в Церкви, и это будет отражаться в том числе и в СМИ…Церковь не нейтральна к явлениям общественной жизни. Когда таковые явления расходятся с Евангелием, Церковь напоминает о том, что выбираемый людьми путь не благословлен Богом. И это вызывает раздражение со стороны той или иной части общества", — сказал глава РПЦ. 

Он добавил, что отстаивая евангельские истины священники должны быть аккуратными в выборе слов.

"Следует обличать грех, но не унижать человека. Напоминая о бедственных последствиях отхода от Божией воли, мы не должны своей неосторожностью подталкивать людей к краю пропасти", — заявил Кирилл.

"Пусть наше слово, обращенное к обществу, в том числе через СМИ, будет искренним, а не напыщенным или лицемерным, содержательным, а не декларативным и пустым, ободряющим, а не менторским и осуждающим. Чтобы даже напоминая о запретах, мы в первую очередь заботились о направлении людей к Божественной любви", — заключил Патриарх.

Теги:
Патриарх Кирилл, Россия
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