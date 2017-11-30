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Сексуальные и знаменитые: Instagram назвал самые популярные аккаунты

CC0 / efes
Общество
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Instagram подвел итоги года: самые сексуальные, самые богатые и самые знаменитые звезды – за кем пользователи чаще всего следят в сети

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Согласно статистическим показателям, в соцсети Instagram достаточно популярных пользователей. Но есть всего не так уж и много аккаунтов, количество подписчиков которых превышает 100 миллионов пользователей. Социальная сеть Instagram назвала самые популярные аккаунты знаменитостей в 2017 году.

Согласно пресс-релизу компании, абсолютным лидером по количеству подписчиков стала американская актриса и певица Селена Гомес, за обновлениями Instagram которой следят свыше 130 миллионов человек. Знаменитость публикует в своем профиле фотографии со съемок, концертов, фотосессий, новости об участии в тех или иных мероприятиях и делится снимками из обычной жизни. Естественно, что львиную долю подписчиков составляют поклонники ее творчества. Самым популярным постом Гомес, который вошел в тройку набравших наибольшее количество лайков, стало ее сообщение о том, что этим летом она перенесла операцию по пересадке почки.

I’m very aware some of my fans had noticed I was laying low for part of the summer and questioning why I wasn’t promoting my new music, which I was extremely proud of. So I found out I needed to get a kidney transplant due to my Lupus and was recovering. It was what I needed to do for my overall health. I honestly look forward to sharing with you, soon my journey through these past several months as I have always wanted to do with you. Until then I want to publicly thank my family and incredible team of doctors for everything they have done for me prior to and post-surgery. And finally, there aren’t words to describe how I can possibly thank my beautiful friend Francia Raisa. She gave me the ultimate gift and sacrifice by donating her kidney to me. I am incredibly blessed. I love you so much sis. Lupus continues to be very misunderstood but progress is being made. For more information regarding Lupus please go to the Lupus Research Alliance website: www.lupusresearch.org/ —by grace through faith

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Сен 14 2017 в 3:07 PDT

А вообще вот еще несколько постов из Instagram Гомес.

Wolves 🌑

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Ноя 17 2017 в 1:52 PST

Fetish. Thursday.

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Июл 11 2017 в 12:52 PDT

Но втором месте расположился звезда сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду — более 116 миллионов подписчиков. Популярность этого игрока — не новость. Известность он заслужил своей великолепной игрой на футбольном поле, поэтому многие фанаты интересуются его карьерой, личной жизнью и новостями. Самое популярное пост Роналду, который расположился на второй строчке среди набравших наибольшее количество лайков, стала фотография и новость о том, что в семье футболиста прибавление.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

И еще несколько фотографий Роналду.

❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 28 2017 в 7:03 PST


В тройку лидеров вошла американская певица и актриса Ариана Гранде (порядка 115 миллионов подписчиков). В ее аккаунте в основном — фотографии и небольшие видео с концертов и гораздо меньше снимков, раскрывающих секреты ее обычной жизни.

Katinka ☁️♡🦇

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) Ноя 2 2017 в 2:29 PDT

quiche mate

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) Сен 4 2017 в 9:55 PDT

На четвертой строчке рейтинга — американская R'n'B исполнительница Бейонсе (более 108 миллионов подписчиков). Она не боится делиться с поклонниками самыми сокровенными тайнами и сообщает о радостных событиях, как это было в случае с ее беременностью, а также записывает видео повседневной жизни и, конечно, выкладывает фото с мероприятий, в которых принимает участие. Самый популярный пост в Instagram, получивший наиболее большое количество лайков, принадлежит именно этой американке. Речь идет о первом снимке певицы во время ее второй беременности.

Ну и еще несколько снимков сексапильной Бейонсе.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Ноя 19 2017 в 9:02 PST

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Окт 17 2017 в 10:03 PDT

В список тех, у кого в Instagram более 100 миллионов "поклонников", попали сразу две звезды — американская модель Ким Кардашьян и американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса Тейлор Свифт (по 104 миллиона подписчиков).

Кардашьян завоевывает расположение поклонников откровенными фото, сделанными еще до того, как она стала знаменитой, а также — кадрами из повседневной жизни.

Ultralight Beams highlighters & glosses launching Dec 1st on KKWBEAUTY.COM 📸 @marcelocantuphoto

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 27 2017 в 9:20 PST

Love this glam using @kkwbeauty by @makeupbyariel & @chrisappleton1 for LACMA

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 15 2017 в 4:12 PST

Свифт публикует фото забавных моментов со съемочной площадки и из жизни. Ее аккаунт достаточно сдержанный. Также знаменитость размещает на нем высказывания.

A huge thank you to @maryellenmatthewsnyc, one of my favorite photographers ❤️

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Ноя 12 2017 в 5:21 PST

#reputation is out. Let the games begin.

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Ноя 9 2017 в 8:24 PST

Занимательный факт, что опубликованные в Instagram истории ведущей программы "Дом-2", певицы Ольги Бузовой обошли по просмотрам публикации Ким Кардашьян. Аккаунт Бузовой с аудиторией в 11 миллионов человек занял третье место в мировом рейтинге самых просматриваемых историй в Instagram, а страница Кардашьян — на четвертой строке.

Клип на песню #ХитПарад меньше, чем за неделю посмотрели больше 2 млн человек 🙏🏻❤️❤️❤️🎥 Для меня это большая честь, что вы оцениваете мои труды 🙌🏻 Все, что я делаю — делаю для Вас 💋 #моилюди 😗 а для тех, кто ещё не посмотрел, до понедельника ссылка в шапке профиля ⬆️ Машуль, у нас все получилось, и мы сняли крутой клип💣 @mariaskobeleva 💋#тынепопалвхитпарадмоихмыслей#моилюдивсегдасомной

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 16 2017 в 12:25 PDT

 

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Теги:
самые популярные, самые сексуальные, топ, Instagram, Бейонсе, Ольга Бузова, Криштиану Роналду
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