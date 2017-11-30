Сексуальные и знаменитые: Instagram назвал самые популярные аккаунты

Instagram подвел итоги года: самые сексуальные, самые богатые и самые знаменитые звезды – за кем пользователи чаще всего следят в сети

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Согласно статистическим показателям, в соцсети Instagram достаточно популярных пользователей. Но есть всего не так уж и много аккаунтов, количество подписчиков которых превышает 100 миллионов пользователей. Социальная сеть Instagram назвала самые популярные аккаунты знаменитостей в 2017 году.

Согласно пресс-релизу компании, абсолютным лидером по количеству подписчиков стала американская актриса и певица Селена Гомес, за обновлениями Instagram которой следят свыше 130 миллионов человек. Знаменитость публикует в своем профиле фотографии со съемок, концертов, фотосессий, новости об участии в тех или иных мероприятиях и делится снимками из обычной жизни. Естественно, что львиную долю подписчиков составляют поклонники ее творчества. Самым популярным постом Гомес, который вошел в тройку набравших наибольшее количество лайков, стало ее сообщение о том, что этим летом она перенесла операцию по пересадке почки.

А вообще вот еще несколько постов из Instagram Гомес.

Wolves 🌑 Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Ноя 17 2017 в 1:52 PST

Fetish. Thursday. Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Июл 11 2017 в 12:52 PDT

Но втором месте расположился звезда сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду — более 116 миллионов подписчиков. Популярность этого игрока — не новость. Известность он заслужил своей великолепной игрой на футбольном поле, поэтому многие фанаты интересуются его карьерой, личной жизнью и новостями. Самое популярное пост Роналду, который расположился на второй строчке среди набравших наибольшее количество лайков, стала фотография и новость о том, что в семье футболиста прибавление.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

И еще несколько фотографий Роналду.

❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 28 2017 в 7:03 PST



В тройку лидеров вошла американская певица и актриса Ариана Гранде (порядка 115 миллионов подписчиков). В ее аккаунте в основном — фотографии и небольшие видео с концертов и гораздо меньше снимков, раскрывающих секреты ее обычной жизни.

Katinka ☁️♡🦇 Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) Ноя 2 2017 в 2:29 PDT

quiche mate Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) Сен 4 2017 в 9:55 PDT

На четвертой строчке рейтинга — американская R'n'B исполнительница Бейонсе (более 108 миллионов подписчиков). Она не боится делиться с поклонниками самыми сокровенными тайнами и сообщает о радостных событиях, как это было в случае с ее беременностью, а также записывает видео повседневной жизни и, конечно, выкладывает фото с мероприятий, в которых принимает участие. Самый популярный пост в Instagram, получивший наиболее большое количество лайков, принадлежит именно этой американке. Речь идет о первом снимке певицы во время ее второй беременности.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. — The Carters Публикация от Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Ну и еще несколько снимков сексапильной Бейонсе.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Ноя 19 2017 в 9:02 PST

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Окт 17 2017 в 10:03 PDT

В список тех, у кого в Instagram более 100 миллионов "поклонников", попали сразу две звезды — американская модель Ким Кардашьян и американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса Тейлор Свифт (по 104 миллиона подписчиков).

Кардашьян завоевывает расположение поклонников откровенными фото, сделанными еще до того, как она стала знаменитой, а также — кадрами из повседневной жизни.

Ultralight Beams highlighters & glosses launching Dec 1st on KKWBEAUTY.COM 📸 @marcelocantuphoto Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 27 2017 в 9:20 PST

Love this glam using @kkwbeauty by @makeupbyariel & @chrisappleton1 for LACMA Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 15 2017 в 4:12 PST

Свифт публикует фото забавных моментов со съемочной площадки и из жизни. Ее аккаунт достаточно сдержанный. Также знаменитость размещает на нем высказывания.

A huge thank you to @maryellenmatthewsnyc, one of my favorite photographers ❤️ Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Ноя 12 2017 в 5:21 PST

#reputation is out. Let the games begin. Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Ноя 9 2017 в 8:24 PST

Занимательный факт, что опубликованные в Instagram истории ведущей программы "Дом-2", певицы Ольги Бузовой обошли по просмотрам публикации Ким Кардашьян. Аккаунт Бузовой с аудиторией в 11 миллионов человек занял третье место в мировом рейтинге самых просматриваемых историй в Instagram, а страница Кардашьян — на четвертой строке.