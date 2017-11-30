Мечта под нож: хотела стать Анджелиной Джоли, но превратилась в зомби

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. "Подурневшая Анджелина Джоли", "живой мертвец" или "труп невесты" как только не называют 19-летнюю жительницу Ирана Сахар Табар. Девушка настолько увлеклась пластической хирургией, что в погоне за внешностью голливудской звезды Анджелины Джоли превратилась в очередного фрика.
В Instagram у Сахар к этому моменту свыше 360 тысяч подписчиков. К слову, количество ее поклонников в этой соцсети стремительно растет на фоне публикаций новостей о девушке. Так, только за полтора часа количество подписчиков "иранской Джоли" выросло более чем на 20 тысяч.
Как сообщают СМИ, чтобы выглядеть как звезда Голливуда Сахар похудела на 40 килограммов и перенесла 50 пластических операций.
Однако поклонники в соцсети Instagram утверждают, что девушка переборщила с изменениями во внешности. Многие сравнивают ее с героиней мультфильма Тима Бертона "Труп невесты", а некоторые даже с Майклом Джексоном. В целом на ее странице люди оставляют негативные комментарии: "Ужас, ты выглядишь как зомби", "Как теперь спать?", "Надо же так изуродовать себя", "Ходячие мертвецы". Некоторые из пользователей дают ей советы: "Приезжай, борща тебе наварю. Хоть поешь", "Кажется, тебе давно было пора остановиться".