Мечта под нож: хотела стать Анджелиной Джоли, но превратилась в зомби

Девушка из Ирана перенесла 50 пластических операций, чтобы быть похожей на звезду Голливуда, но что с ней произошло

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. "Подурневшая Анджелина Джоли", "живой мертвец" или "труп невесты" как только не называют 19-летнюю жительницу Ирана Сахар Табар. Девушка настолько увлеклась пластической хирургией, что в погоне за внешностью голливудской звезды Анджелины Джоли превратилась в очередного фрика.

В Instagram у Сахар к этому моменту свыше 360 тысяч подписчиков. К слову, количество ее поклонников в этой соцсети стремительно растет на фоне публикаций новостей о девушке. Так, только за полтора часа количество подписчиков "иранской Джоли" выросло более чем на 20 тысяч.

با منه كل تهران..!👅🖕🏻 Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Ноя 29 2017 в 12:55 PST

Как сообщают СМИ, чтобы выглядеть как звезда Голливуда Сахар похудела на 40 килограммов и перенесла 50 пластических операций.

نرو بدون تو سخت ميگذره..!❄️ Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Окт 11 2017 в 12:08 PDT

Однако поклонники в соцсети Instagram утверждают, что девушка переборщила с изменениями во внешности. Многие сравнивают ее с героиней мультфильма Тима Бертона "Труп невесты", а некоторые даже с Майклом Джексоном. В целом на ее странице люди оставляют негативные комментарии: "Ужас, ты выглядишь как зомби", "Как теперь спать?", "Надо же так изуродовать себя", "Ходячие мертвецы". Некоторые из пользователей дают ей советы: "Приезжай, борща тебе наварю. Хоть поешь", "Кажется, тебе давно было пора остановиться".