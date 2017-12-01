Как в Румынии отметили День национального единения

В пятницу, 1 декабря, в Румынии прошли мероприятия в честь Национального праздника

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Ежегодно 1 декабря румыны празднуют годовщину объединения страны в 1918 году и образование румынского государства в пределах его сегодняшних границ.

В 1990 году парламент соседней страны принял решение о том, чтобы дата 1 декабря стала Национальным праздником Румынии.

В Бухаресте, Алба-Юлии и Тимишоаре прошли военные парады и праздничные мероприятия.В параде на площади Конституции в столице Румынии приняли участие 2600 военных и 360 единиц спецтехники. На мероприятие были приглашены военные из Молдовы, Франции, Польши, Турции и США.

День национального единения Румынии (Ziua Marii Uniri) — ведет отсчет от 1 декабря 1918 года, когда румыны из Трансильвании и Баната проголосовали за объединение с Королевством Румынии.

В пятницу президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное письмо главе Румынии Клаусу Йоханнису. В документе Игорь Додон отметил конструктивный характер традиционных молдо-румынских отношений дружбы и сотрудничества, основанных на принципах партнерства и взаимной поддержки, и выразил благодарность за поддержку, которую Румыния оказывает Республике Молдова.

Первая мировая война обернулась страшной бедой тогда для европейских народов. В числе государств, оказавшихся в эпицентре катастрофы, была и Румыния.

Румынский народ мужественно выступил на стороне России и Антанты. В итоге, после полутора лет ожесточенных боев страна оказалась оккупированной. Победа союзников была достигнута вдалеке от румынской территории, но это была общая великая победа народов, выступавших за миролюбие и справедливость.