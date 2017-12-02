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Инвалид на коляске

День инвалидов 2017: суть и происхождение даты

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
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Международный день инвалидов отмечается в воскресенье, 3 декабря

История Дня инвалида

В октябре 1992 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой всем государствам-членам и соответствующим организациям предлагалось активизировать свои усилия, направленные на улучшение положения инвалидов. Инициатива была встречена единогласным одобрением, и по итогам пленарного заседания 3 декабря было провозглашено датой празднования Международного Дня инвалидов. Спустя четыре года Генассамблея приняла Международную конвенцию о правах инвалидов, ставшую основополагающим документом в борьбе за всеобщее равенство.

Невский проспект
© Sputnik/ Всеволод Тарасевич
Невский проспект

В тексте резолюции определение инвалидности и дискриминации по признаку инвалидности было расширено, и вводилось понятие "универсальный дизайн". Этот термин широко применяется в наше время и обозначает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными для использования инвалидом без необходимости адаптации. Примеры универсального дизайна можно найти повсюду: от лифтов и супермаркетов до программного обеспечения.

Инвалид в современном мире

По данным Всемирного банка, более 15 процентов мирового населения страдают от какой-либо формы инвалидности, а около 150 миллионов человек имеют тяжелые физические недостатки. Процент инвалидов значительно выше в развивающихся странах, чем в развитых, а условия жизни и правовое положение едва ли соответствует принципам вышеупомянутой Конвенции.

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Инвалид в большинстве государств подвергается различным формам неравенства. В частности, результаты "Всемирного обзора в области здравоохранения" показывают, что у инвалида в два раза меньше шансов найти работу, чем у здорового человека.

Открытие пешеходной зоны на Пятницкой улице
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Открытие пешеходной зоны на Пятницкой улице

Статистика инвалидности в России неутешительная: с 2010-го количество инвалидов третьей группы растет после продолжительной рецессии, и на 2016-й общее число инвалидов немногим меньше тринадцати миллионов. Большинство российских инвалидов — женщины трудоспособного возраста с третьей группой инвалидности. Из них, около миллиона граждан имеют освидетельствованную инвалидность по причине расстройств психики и поведения. Государственная пенсия инвалида в России сильно варьируется в зависимости от многих факторов, и может колебаться в диапазоне от 4000 до 24 000 рублей.

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По информации Всемирной организации здравоохранения, число инвалидов, вероятно, будет увеличиваться, а среди людей с нарушениями слуха рост составит до одной трети.

Такси для инвалидов-колясочников
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Такси для инвалидов-колясочников

Как отмечают День инвалида

На рубеже 21-го века Организация Объединенных наций объявила темой Международного дня инвалидов "Доступность для всех в новом тысячелетии". С тех пор каждый последующий День инвалидов посвящается определенной проблеме. В разные годы девизами даты были "Достойная работа для инвалидов", "Достоинство и справедливость для всех", "Ничего о нас без нас". В эту дату во многих странах, включая Россию, собираются конференции и проводятся масштабные мероприятия.

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Так, центр занятости Тюмени запланировал круглый стол для работодателей по теме "Трудоустройство инвалидов — забота общая". В рамках этой конференции работодателей будут консультировать о трудоустройстве инвалидов, а также предусмотрено обсудить вопрос квотирования рабочих мест для инвалидов. Кроме этого, в Тюмени пройдут ярмарки вакансий для людей с физическими недостатками, где люди смогут оставить резюме и даже пройти собеседование.

Теги:
bydfkbl, Ltym bydfkblf, Генассамблея ООН
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