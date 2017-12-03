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Влюбленные

Самый точный любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

© Sputnik/ Michail Mordasov
Общество
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Новый 2018-й год пройдет под знаком Желтой Собаки по восточному календарю: выйдет ли любовь на первый план – зависит от индивидуального гороскопа каждого человека: что ждет каждый знак Зодиака

Страсти, измены и переоценка ценностей. В год Желтой Собаки у многих знаков Зодиака любовные отношения выйдут на новый уровень. Тем, кто не найдет вторую половину, отчаиваться не стоит. Новый 2018-й год станет подготовкой к масштабным переменам в личной жизни.

Гороскоп
© PIXABAY / herwigclaeys0
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Овен

На любовном фронте в год Желтой Собаки без перемен. Дела сердечные в 2018-м году Овнов сильно беспокоить не будут. Одинокие представители этого знака должны быть готовы к тому, что следующий год проживут без серьезных эмоциональных встрясок. Новые знакомства будут поверхностными и вряд ли заставят зазвучать сердечные струны. Отчасти Овны в этом сами виноваты. Они хотят от своих партнеров все и сразу. Это отпугивает противоположный пол. Женатые и замужние Овны в год Желтой Собаки полностью погрузятся в семейный быт. И только в мае они по-новому взглянут на свою вторую половину. Не забывайте уделять внимание любимому человеку, и тогда он ответит взаимностью.

Телец

Ваши силы на подъеме. Любовь и "прочие глупости" выйдут на первый план. Тельцов в год Желтой Собаки ждет невероятная популярность у противоположного пола. Поначалу она вскружит голову, но потом представители этого знака сделают правильный выбор. Тельцы, состоящие в браке, свою энергию потратят на вторую половину. Они бросят все силы на то, чтобы сделать любимого человека самым счастливым на свете. Гармония принесет высшее блаженство. А вот Тельцам, которые находится в активном поиске серьезных отношений в этом году ожидать не стоит. Хотя легкий флирт и мимолетные связи не дадут впасть в уныние.

Лей
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Близнецы

Секс — это не главное, сделают неожиданное для себя открытие Близнецы в 2018-м году. Но прежде чем прийти к этому "нестандартному" выводу, грядет череда бурных романов. Они будут скоротечны и безрезультатны. В какой-то момент одиноким Близнецам все надоест, и они захотят надежного плеча и уютного гнездышка. Тем, кто сможет обуздать тягу к приключениям, Желтая Собака приготовит сюрприз. Вторую половинку Близнецы разглядят не сразу. Хотя настоящая любовь терпеливо ожидает их в кругу общих знакомых. Женатых и замужних представителей этого знака ждет пополнение в семье.

Рак

Семья на первом месте. Всю свою энергию в 2018-м году Раки потратят на самых близких. В первой половине года романтические чувства отойдут на задний план. Стабильность в отношениях сначала будет полностью устраивать Раков. Это позволит не отвлекаться от важных дел на работе. Но уже к лету представителям этого знака захочется перемен. Ради того, чтобы заново пережить нежные чувства они отправятся с любимым в романтическое путешествие за границу. Там их ждут моменты абсолютного счастья, подобные тем, что были в начале отношений. Одиноким ракам Желтая собака тоже обещает новые переживания. Они принесут радостные моменты.

Петух
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Лев

Львы — большие собственники. Эта черта характера проявляется, в том числе, в отношениях с близким человеком. Не давите на свою половинку. Иначе она захочет выйти из-под контроля. Дайте ей мнимую свободу, но одним глазом наблюдайте за происходящим. В 2018-м году есть риск столкнуться с изменой. В этом случае неприятная ситуация нанесет сильную душевную рану. Львам захочется отплатить той же монетой. Желтая собака не советует впадать в крайности. Разговор по душам внесет ясность в непростые отношения. Их придется начинать с чистого листа. Одинокие Львы весь год будут выбирать из множества вариантов. Но ближе к осени ситуация поменяется с точностью до наоборот. Представители этого знака могут сильно влюбиться. Они сами будут ждать, когда новая любовь обратит на них внимание.

Дева

Деву в год Желтой Собаки на любовном фронте ждут невероятные потрясения. Где-то вдали вдруг замаячит старая любовь, которая в очередной раз вознамерится расцарапать душу. Идти на поводу и восставших из пепла чувств, или, не оборачиваясь двигаться вперед — многие Девы не смогут найти для себя правильное решение в 2018-м году. Желтая собака, которая символизирует стабильность — будет против кардинальных перемен. Тем, кто решит пойти против шерсти она преподнесет небольшой урок. Девам, состоящим браке, лучше не вспоминать о старых чувствах. Иначе сцен ревности от мужа или жены не избежать.

lei, леи
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Весы

Отношения это — работа. В очередной раз убедятся Весы в 2018-м году. Вплоть до апреля представителям этого знака будет казаться, что любимый человек остыл и больше не проявляет интереса. Паниковать не стоит. Хотя ощущение ускользающей любви заставит Весов занятья собой: привести фигуру в порядок, внести коррективы в собственный стиль. Но не это ценят в Весах их вторые половинки. Представители этого знака не склонны предъявлять претензии, что позволяет им надолго сохранить брак. К осени на горизонте у одиноких Весов забрезжит надежда: новое знакомство приведет к длительным отношениям.

Скорпион 

В начале года внутренняя потребность в полной свободе даст о себе знать. Скорпионов потянет на приключения. На какой-то момент домочадцы даже отойдут на второй план. Из-за своей беспечности некоторые представители этого знака Зодиака поставят семью на грань краха. Но рисковать близкими ради мимолетного увлечения не стоит. Это большинство Скорпионов поймут уже в марте. Они попытаются взять себя в руки, хотя тяга к романтическим увлечениям все равно останется. Будьте внимательны, даже скоротечный роман может стать роковым. Одинокие Скорпионы тоже должны остерегаться случайных знакомств. Не исключены болезненные расставания.

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Стрелец

Новый год Стрельцы встретят в полной гармонии с собой и окружающим миром. Это как магнит будет притягивать к ним противоположный пол. Уверенность в себе станет той изюминкой, которую оценит каждый претендент на близкие отношения с представителями этого знака. Семейные стрельцы в 2018-м укрепят сферу интимных отношений. Этот период благоприятен для того, чтобы принять важные решения в личной жизни. В целом год пройдет удачно для тех, кто настроен по кирпичику выстраивать отношения с любимым человеком.

Козерог

В омут с головой. Уже с первого месяца года Козероги почувствуют, что земля уплывает у них из-под ног. Новое чувство нахлынет внезапно. Не исключено, что с избранником или избранницей Козерог познакомится на новогодней вечеринке. Главное, постараться проявить себя с лучшей стороны, и тогда марш Мендельсона зазвучит уже к осени. А вот тем, кто давно состоит в семейных отношениях, стоит задуматься о том, как освежить свои чувства. Отправляйте детей на выходные к бабушке, а сами зажгите свечи и проведите время наедине с любимым человеком. Поговорите с ним о чувствах, и тогда интимная близость разгорится с новой силой.

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Водолей

Душевные терзания отойдут на второй план. Одинокие Водолеи в год Желтой Собаки наконец-то перестанут плакать в подушку и жалеть себя из-за несчастной личной жизни. Пора взять себя в руки и действовать — подскажет Желтая собака уже к февралю. Водолеев ждут новые знакомства, и большинство из них будут приятными. Главное, не сомневаться и не бояться разочарований. Того, кто первым проявит инициативу в отношениях хозяйка года наградит настоящими чувствами. Семейные Водолеи должны задуматься о том, чтобы провести время с пользой. Романтическое путешествие, ужин при свечах — любые совместные действия упрочат отношения. Сделайте все, чтобы потом рассказать внукам о любви и преданности в браке.

Рыбы

Вас ждет год полный романтики. Отношения со второй половинкой будут развиваться как в самых несбыточных мечтах. Супруг или супруга разглядят в вас новые качества, которые не на шутку их будут возбуждать. Беззаботно купаться в любви и ласке Рыбы будут вплоть до сентября. А потом у них самих возникнет желание свернуть горы ради второй половины. Что ни день, то подвиг — решат для себя Рыбы. Мужчинам, рожденным под этим знаком, уверенности в собственных силах придадут финансовые успехи. Все свои средства они потратят на любимую. Женщины-рыбки в 2018-м году могут рассчитывать на дорогой подарок. Они лишний раз убедятся в том, что лучшие друзья девушек — это бриллианты!

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Теги:
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