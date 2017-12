Звезды Instagram: названы самые популярные котики и собаки в сети

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Животные часто становятся героями самых просматриваемых роликов в интернете. У некоторых из них даже есть свои собственные аккаунты в социальных сетях. Instagram назвала самые популярные аккаунты домашних питомцев в 2017 году.

Согласно пресс-релизу компании, абсолютным лидером по количеству подписчиков стал померанский шпиц Джифф (jiffpom, @jiffpom), проживающий в США. За обновлениями в Instagram этой собаки следят свыше семи миллионов человек. Хозяева шпица выкладывают забавные фотографии питомца, а также короткие видео с "трюками" этого малыша. Шпиц снялся в нескольких рекламных роликах, а также в полнометражном фильме.

Skating in LA with my best buddy @ppteamrafa 👊🏻👌🏻💥 Публикация от jiffpom 🐻 (@jiffpom) Авг 10 2017 в 1:59 PDT

Но втором месте расположилась американская кошка по кличке Нала (nala_cat, @nala_cat), у которой насчитывается 3,5 миллиона подписчиков. Через тернии к звездам — так можно описать в двух словах историю одной из самых популярных в интернет-пространстве кошки. Она оказалась в приюте для животных, а затем обрела не только новый дом и хозяев, которые спасли ее зрение, но и всемирную популярность. Пожалуй, история этой кошки — яркий пример человечности и доброты, которых так не хватает порой в нашем мире.

Please hold my paws forever 🐾 Публикация от nala_cat™ (@nala_cat) Ноя 25 2017 в 7:18 PST

Playing in a bathtub 😹 www.nalacat.com Публикация от nala_cat™ (@nala_cat) Окт 1 2017 в 8:08 PDT

В тройку лидеров вошел американский мопс Даг (Doug the Pug, @itsdougthepug). За обновлениями его Instagram следят три миллиона пользователей. Этот мопс снимался не только в рекламных роликах, но и кино. За его страницей следят в том числе и американские звезды. В прошлом году вышла его первая фотокнига "Doug the Pug: The King of Pop Culture" ("Пес Даг: король поп-культуры").

“‪If u think my Christmas music is too loud u can get out‬” —Doug Публикация от Doug The Pug (@itsdougthepug) Ноя 28 2017 в 8:54 PST

“‪Food is the best start to any friendship‬” —Doug • Ur dog can be friends with Kyle too – just submit their photo to bit.ly/dm3doug for a chance to be featured on tv during The National Dog Show! #ad‬ Публикация от Doug The Pug (@itsdougthepug) Ноя 15 2017 в 5:32 PST

На четвертой строчке рейтинга — cобака породы сиба-ину Марутаро (Marutaro, @marutaro). Это самый улыбчивый пес Сети. Живет собака-улыбака в Японии. А за обновлениями Марутаро следят 2,6 миллиона пользователей Instagram.

I recommend cycling on days like this.✨🐶👴🏼✨おつまる〜\(^o^)/ 今日は忍者フェス来てくれた人ありがとね〜 #がんばって来たよ〜 #おやつもらえたの☺️ #次はどこの街に行こうかな🤔 Публикация от Shinjiro Ono (@marutaro) Ноя 26 2017 в 2:38 PST

Пятерку лидеров замыкает самый сердитый кот в мире Тард (Grumpy Cat, @realgrumpycat), на аккаунт которого подписаны 2,4 миллиона пользователей Instagram.

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat) Ноя 29 2017 в 11:34 PST