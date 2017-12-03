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Кошка

Звезды Instagram: названы самые популярные котики и собаки в сети

© pixabay
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Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (84)
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Топ-5 популярных звериных аккаунтов: число подписчиков в Instagram у этих животных больше, чем у любого среднестатистического пользователя данной социальной сети

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Животные часто становятся героями самых просматриваемых роликов в интернете. У некоторых из них даже есть свои собственные аккаунты в социальных сетях. Instagram назвала самые популярные аккаунты домашних питомцев в 2017 году.

Согласно пресс-релизу компании, абсолютным лидером по количеству подписчиков стал померанский шпиц Джифф (jiffpom, @jiffpom), проживающий в США. За обновлениями в Instagram этой собаки следят свыше семи миллионов человек. Хозяева шпица выкладывают забавные фотографии питомца, а также короткие видео с "трюками" этого малыша. Шпиц снялся в нескольких рекламных роликах, а также в полнометражном фильме.

Skating in LA with my best buddy @ppteamrafa 👊🏻👌🏻💥

Публикация от jiffpom 🐻 (@jiffpom) Авг 10 2017 в 1:59 PDT

Но втором месте расположилась американская кошка по кличке Нала (nala_cat, @nala_cat), у которой насчитывается 3,5 миллиона подписчиков. Через тернии к звездам — так можно описать в двух словах историю одной из самых популярных в интернет-пространстве кошки. Она оказалась в приюте для животных, а затем обрела не только новый дом и хозяев, которые спасли ее зрение, но и всемирную популярность. Пожалуй, история этой кошки — яркий пример человечности и доброты, которых так не хватает порой в нашем мире.

Please hold my paws forever 🐾

Публикация от nala_cat™ (@nala_cat) Ноя 25 2017 в 7:18 PST

Playing in a bathtub 😹 www.nalacat.com

Публикация от nala_cat™ (@nala_cat) Окт 1 2017 в 8:08 PDT

В тройку лидеров вошел американский мопс Даг (Doug the Pug, @itsdougthepug). За обновлениями его Instagram следят три миллиона пользователей. Этот мопс снимался не только в рекламных роликах, но и кино. За его страницей следят в том числе и американские звезды. В прошлом году вышла его первая фотокнига "Doug the Pug: The King of Pop Culture" ("Пес Даг: король поп-культуры").

“‪If u think my Christmas music is too loud u can get out‬” —Doug

Публикация от Doug The Pug (@itsdougthepug) Ноя 28 2017 в 8:54 PST

На четвертой строчке рейтинга — cобака породы сиба-ину Марутаро (Marutaro, @marutaro). Это самый улыбчивый пес Сети. Живет собака-улыбака в Японии. А за обновлениями Марутаро следят 2,6 миллиона пользователей Instagram.

大正13年に市政施行を記念して建設されてから、長い間郡山のシンボルとして愛されてきたんだって。歴史を感じる雰囲気の中で楽しむ音楽は格別だろうね！ #郡山市公会堂 #東北のウィーン楽都郡山 #明日につなごうこころのハーモニー #東日本大震災からの復興に歩む #柴犬まるの郡山観光 ✨🎶🐶🎶✨ The Hall was built in commemoration of administration of Koriyama City in 1964. The western style hall is romantic as well as Renaissance style, and it is very attractive. It has been popular among citizens as a symbol of Koriyama City, being used for concert. The catch copy of Kooriyama, the Vienna of northeast Japan, is the Gakuto Kooriyama. Many performances from well-known groups and worldwide concerts are being held. It is said that the brass band or choir contests are nationwide top level results, from elementary school to high school.

Публикация от Shinjiro Ono (@marutaro) Дек 1 2017 в 9:32 PST

Пятерку лидеров замыкает самый сердитый кот в мире Тард (Grumpy Cat, @realgrumpycat), на аккаунт которого подписаны 2,4 миллиона пользователей Instagram. 

 

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (84)

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Теги:
мопс, шпиц, кошка, котики, кот, собака, подписчики, популярность, Instagram
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