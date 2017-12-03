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Бал Победителей в Музее Победы

Как в Москве чествовали ветеранов из постсоветского пространства

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Общество
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В день начала контрнаступления советских войск под Москвой, 2 декабря, в Музее Победы на Поклонной горе, собрались ветераны из России, стран СНГ и Балтии: корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на этом празднике и делится впечатлениями

Sputnik, Лев Рыжков

В начале зимы погода в Москве — не самая лучшая. Выпавший снег принялся стремительно таять. И плитка в московском парке Победы на Поклонной горе стала труднопроходима. Лед, лужи. Дворники, конечно, выбивались из сил, но слишком колоссальны оказались пространства. И, честно сказать, автор этих строк совершенно не представлял себе, как девяностолетние старики-ветераны будут добираться на праздник?

Без политики

Но, как и 76 лет назад, выяснилось, что погодные условия никого, в общем-то, не напугали. Все ветераны были доставлены на праздник в целости и сохранности. Например, старики, прилетевшие на бал из далекого Бишкека, сказали мне, что добрались без проблем, а погода здесь — немногим хуже, чем у них дома.

Ветеран ВОВ: молдаване всеми силами помогали бить фашистов
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Ветеран ВОВ: молдаване всеми силами помогали бить фашистов

В этом году на праздник собралось более трехсот ветеранов из пятнадцати стран. Были представлены государства Балтии, Армения, Азербайджан, Беларусь, Абхазия, Кыргызстан, Молдова, Грузия, Южная Осетия, Таджикистан, Казахстан.

Можно было наблюдать картины, от которых политики многих постсовестких стран пришли бы в негодование. Вот пожимают друг другу руки ветераны из Азербайджана и Армении. Вот фотографируется со своим флагом ветеранская делегация Луганской народной республики, а совсем неподалеку сидит дедушка в украинской парадной военной форме.

Да и с чего бы им ненавидеть друг друга? Они воевали бок о бок, за одну страну. Они приехали повидать друг друга, пообщаться, вспомнить молодость. Многие ветераны — возможно в последний раз. Конечно, не хочется в это верить, но с каждым годом этих стариков, живых свидетелей и участников самой страшной войны в истории человечества, становится все меньше. При чем тут сиюминутные политические дрязги?

Бал Победителей в Музее Победы
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
"Бал Победителей" в Музее Победы

Жизнь на десятом десятке

Нахожу самого пожилого ветерана. Это девяностошестилетний Айрат Раджобов из Таджикистана. На фронт он пошел в восемнадцать лет. Старик уже не помнит точно год своего рождения. Но война осталась в его памяти. На фронт он попал под Киевом, Айрат был одним из тех, кто освобождал нынешнюю столицу Украины.

Разведка в плавнях
© Sputnik/ Макс Альперт
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Впрочем, глава делегации Кыргызстана сообщил мне, что 96 лет — не рекорд. В республике живет самый старый в республике ветеран войны, которому недавно исполнилось 108 лет. Он тоже хотел приехать, но его решили поберечь.

Признаюсь сразу, я испытал удивительное чувство. Никогда раньше я не видел в одном зале столько людей старше девяноста лет. Да, многие из них опираются на палочки, на костыли. Но есть и очень энергичные люди.

"Я до сих пор автомобиль сам вожу!" — рассказал мне 91-летний Иван Кухливский, ветеран из Бишкека.

Получается, что жизнь есть и для людей, которые разменяли десятый десяток лет. Это знание, в принципе, заряжает оптимизмом.

Бал Победителей в Музее Победы
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
"Бал Победителей" в Музее Победы

Мощнее, чем 3D

Но вот к журналистам выходят организаторы и проводят импровизированную пресс-конференцию.

"В двенадцатый раз двери нашего музея распахнулись для участников Великой Отечественной войны, — говорит директор Музея Победы Александр Школьник. — Мы очень благодарны им за то, что мы живем, за то, что мы можем работать, за то, что мы можем встречаться. Сегодня у нас собрались представители пятнадцати стран. Это те люди, которые бок о бок, в течение четырех с лишним лет сражались на фронтах".

Праздник, который организовали для защитников Родины, действительно, с самого своего начала, мог поразить любое воображение.

Бал Победителей в Музее Победы
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
"Бал Победителей" в Музее Победы

Бал начался с масштабной видеоинсталляции, которую показали на стенах и куполе Зала Славы. Представьте себе громадный круглый зал, стены которого опоясывает цветное движущееся изображение. Это, в общем-то, помощнее любого 3D-эффекта.

Я слышал разговор двух ветеранов, которые стояли рядом со мной. Один говорил, что в молодости даже и представить не мог, что когда-нибудь на свете появится такое кино. А его собеседник отвечал, что на следующем балу, возможно, будут уже и голограммы. "Надо дожить, посмотреть", — говорили ветераны.

Бой на лестнице
© Sputnik/ Georgy Zelma
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На празднике не было затянутой официальной части. Сразу после фильма состоялось торжественное возложение цветов в Зале Славы. А затем защитников Отечества пригласили к столам. А столы занимали весь второй этаж. И, конечно же, тоже поражали воображение.

У сотрудников музея я узнал, что в вопросе приготовления блюд Музей Победы обошелся собственными силами — мощности кухни позволяют устроить банкет на 350 человек. Но временно наняли дополнительных официантов.

А бойцы за столами тем временем трогательно и в полном соответствии со строками Лермонтова, вспоминали минувшие дни. А с роскошной сцены для них выступали артисты балета, театра и кино.

Праздник получился светлый, замечательный. Но все-таки, конечно, со слезами на глазах. Ведь уже в следующем году ветеранов будет меньше. И для кого-то он — последний. Но были радость встреч, были улыбки боевых друзей. И была благодарность, с которой на Поклонной горе принимали этих заслуженных, храбрых стариков, которые и на десятом десятке способны преодолеть многие тысячи километров.

И, пожалуй, точнее всех сказали мне ветераны из Эстонии: "Спасибо России, за то, что она помнит о нас, устраивает нам незабываемые праздники и вывозит нас в Москву. Это — очень трудно забыть".

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Теги:
чествование, Великая Отечественная война, ветераны, Бал Победителей, Москва, Россия
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