Огромная Луна: в ночь 4 декабря можно наблюдать за необычным явлением

Большая оранжевая Суперлуна: сегодня ночью расстояние от Земли до Луны будет чуть более 350 тысяч километров - это самый минимальный показатель за весь уходящий год

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В ночь с 3 на 4 декабря Луна подойдет к нашей планете на минимальное за весь год расстояние. Это и называется "суперлунием". Европейцы смогут понаблюдать за редким астрономическим явлением с вечера воскресения и всю предстоящую ночь.

Ученые Московского планетария подсчитали, что сегодня ночью расстояние от Земли до Луны будет чуть более 350 тысяч километров — это самый минимальный показатель за весь 2017-й год.

"Спутник Земли в этот момент выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея… Декабрьское суперлуние можно наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды", — отмечено на сайте Московского планетария.

Там отметили, что красивая картина ожидает наблюдателей ближе к полуночи — "в полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран".

© Sputnik/ Павел Лисицын Астрономы обнаружили второй спутник Земли

"Декабрьское суперлуние положит начало череде суперлуний. Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Суперлунием называют моменты, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня", — отметили в Московском планетарии.

Ближайшее редкое Суперлуние, как считают ученые, ожидает жителей Земли в ночь на 2 января 2018 года.

"Разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа! Луна подойдет к Земле в 00.56 мск (23.56 по Кишиневу — ред.) очень близко — на 356 565 километров, а в 05.52 мск (04.52 — ред.) произойдет полнолуние. А Суперлуние 31 января 2018 года еще и совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке, в Москве можно будет наблюдать частные фазы", — отмечено на сайте планетария.

Там также сообщили, что разница между перигеем и полнолунием составит около 18 часов: 30 января Луна подойдет к Земле в 11.55 по Кишиневу на 358 994 километра, а 31 января в 17.28 произойдет полнолуние и полное затмение Луны. Готовимся наблюдать красную Суперлуну.