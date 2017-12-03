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Суперлуние Кишинев

Огромная Луна: в ночь 4 декабря можно наблюдать за необычным явлением

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Большая оранжевая Суперлуна: сегодня ночью расстояние от Земли до Луны будет чуть более 350 тысяч километров - это самый минимальный показатель за весь уходящий год

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В ночь с 3 на 4 декабря Луна подойдет к нашей планете на минимальное за весь год расстояние. Это и называется "суперлунием". Европейцы смогут понаблюдать за редким астрономическим явлением с вечера воскресения и всю предстоящую ночь.

Ученые Московского планетария подсчитали, что сегодня ночью расстояние от Земли до Луны будет чуть более 350 тысяч километров — это самый минимальный показатель за весь 2017-й год.

"Спутник Земли в этот момент выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея… Декабрьское суперлуние можно наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды", — отмечено на сайте Московского планетария.

Там отметили, что красивая картина ожидает наблюдателей ближе к полуночи — "в полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран".

Космическое явление - суперлуние
© Sputnik/ Павел Лисицын
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"Декабрьское суперлуние положит начало череде суперлуний. Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Суперлунием называют моменты, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня", — отметили в Московском планетарии.

Ближайшее редкое Суперлуние, как считают ученые, ожидает жителей Земли в ночь на 2 января 2018 года.

"Разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа! Луна подойдет к Земле в 00.56 мск (23.56 по Кишиневу — ред.) очень близко — на 356 565 километров, а в 05.52 мск (04.52 — ред.) произойдет полнолуние. А Суперлуние 31 января 2018 года еще и совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке, в Москве можно будет наблюдать частные фазы", — отмечено на сайте планетария.

Там также сообщили, что разница между перигеем и полнолунием составит около 18 часов: 30 января Луна подойдет к Земле в 11.55 по Кишиневу на 358 994 километра, а 31 января в 17.28 произойдет полнолуние и полное затмение Луны. Готовимся наблюдать красную Суперлуну.

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Теги:
редкость, Луна, астрономическое явление, суперлуние, Земля, Молдова
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