Актер из "Игры престолов" выругался, узнав финал сериала

Один из актеров культового сериала "Игра престолов" случайно узнал подробности финала последнего сезона телесаги: что именно повергло шок участника съемок

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Актер из сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого, испытал шок от того, когда узнал подробности финала завершающего сезона телесаги.

Момоа рассказал, что посетил съемочную площадку, чтобы повидаться с коллегами, но случайно узнал, каким будет финал сезона. По его словам, он сам является поклонником сериала и не хотел знать концовку.

"Я лишь знаю, насколько будет потрясающим этот сезон… Это будет величайшая вещь, которую когда-либо показывали по телевизору. Это невероятно. И это стало большим обломом для меня. Я воскликнул: "Черт! Я не хочу знать это!", — отметил он.

© AP Photo / Willy Sanjuan Звезды "Игры престолов" обручились

Первая серия "Игры престолов" вышла на экраны в 2011 году. С тех пор свет увидели 7 сезонов, которые стали невероятно популярными. В 2016 году сериал получил награды премии "Эмми" как лучший драматический сериал и за лучшую режиссуру в драматическом сериале.

Кроме того, мировые СМИ сообщали, что актеры, исполняющие главные роли, получали по 2,5 миллиона долларов за один эпизод.

"Игра престолов" снята по романам Джорджа Мартина из цикла "Песнь льда и пламени". Тем не менее сериал давно вышел за рамки книг американского писателя. Сюжет "Игры престолов" славится резкими поворотами и массовой гибелью главных героев.