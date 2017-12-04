Важно знать: пароли от Wi-Fi во всех аэропортах мира

Полезная ссылка для тех, кто собирается в поездку: пароли от Wi-Fi во всех аэропортах мира - сохрани, чтобы не потерять

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Отправляясь за границу, как правило, важно всегда оставаться на связи. Самый дешевый и простой способ общения, конечно, через интернет в смартфоне.

Travel-блогер Анил Полат решил проблему пассажиров аэропортов со всего мира, составив интерактивную карту с паролями Wi-Fi.

Пользоваться картой очень просто.

Достаточно найти нужный аэропорт, отмеченный на карте значком в виде самолета, кликнуть на него и получить информацию о том, где сеть ловит лучше всего, и инструкции для ввода пароля, если он нужен.

Сохраните себе эту ссылку, пусть она всегда будет под рукой во время планирования путешествий.