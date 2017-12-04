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Модель демонстрирует вечернее платье

В чем встречать новый год: советы для каждого знака зодиака

PIERRE VERDY / AFP
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (52)
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Наступает год Желтой Земляной Собаки, и перед каждой дамой возникает жизненно важный вопрос: в чем отправиться на новогоднюю вечеринку?

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Хозяйка года приветствует в праздничном гардеробе все оттенки желтого. С чем их сочетать и какие фасоны лучше выбрать в нашем гороскопе.

Овен

Главный цвет, приносящий удачу Овнам – красный. 

Гороскоп
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Он отлично сочетается с золотыми украшениями, которые по достоинству оценит Желтая Собака.  Не обязательно облачать себя в монохромную  одежду. Элементы красного могут присутствовать в  виде принта на блузе или на легком шарфе.  Хозяйка года  — игрива. Поэтому  лучше подобрать наряд из струящихся тканей.

Телец

Подчеркните женственность и романтичность, советует Желтая  Земляная Собака Тельцам. Представительницам этого знака  Новый год лучше встречать в платье-футляре.  Если такой  крой покажется им слишком строгим, его можно заменить А-силуэтом. Сделайте ставку на украшения, но только избегайте цепочек:  хозяйка года расценит их как посягательство на свободу.  Камень Тельцов —  синий сапфир. Если в вашей коллекции украшений  он отсутствует,  сделайте себе подарок к Новому году.

Близнецы

Желтый и только желтый. Этот цвет  приносит удачу Близнецам на протяжении всей жизни. А в наступающий год Земляной Собаки вы просто обязаны пойти в нем на вечеринку.   Для торжества  подойдут все оттенки желтого:  от яркого лимонного до  нежного ванильного.  Крой наряда остается на усмотрение  модницы. Главное, подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки.

Рак

Не бойтесь смелых сочетаний.  К платьям из легких тканей подберите  высокие сапоги, руки украсьте массивными браслетами.

Влюбленные
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Они вполне могут контрастировать с теплыми тонами, которые приветствует желтая Собака.  Серебряные украшения  станут талисманом Раков в новогоднюю  ночь.

Лев

Львами управляет планета Солнце, а значит, им удивительно подходит золотой цвет. Золотые штрихи следует добавить в макияж. Ими можно украсить маникюр.   Главное, не быть ярче новогодней елки. Собака – искренне животное, поэтому не терпит лжи и притворства. Откажитесь  от глубоких  декольте и   провокационных разрезов.

Дева 

Хозяйка наступающего года не против земляных оттенков, что  очень подходит Девам, ведь их цвета по гороскопу  — коричневый и оливковый.   Разрешается  внести разнообразие в эту палитру, например, надеть одежду кофейного цвета.  Такая гамма  хороша для брючных костюмов.  Элегантные брюки-сигареты или смелый клеш  с полупрозрачной блузой:  этот наряд внесет интригу в ваш новогодний образ.

Весы  

Покорите Желтую собаку своим неподдельным обаянием.   Весам очень  идут мягкие оттенки синего и зеленого цветов.  Оставайтесь верными своему стилю и лишь подберите к нему правильные аксессуары, которые оценит хозяйка года.  Золотистый пояс  или шарф будут удачно гармонировать с цветом бирюзовой пастели или с  глубоким зеленым  оттенком. Сделайте ставку на макияж, но избегайте кричащих оттенков.

Скорпион 

Внесите интригу в свой образ. Лучший инструмент для этого – кружево. Прикройте им зону декольте или запястья.  Эти волнительные зоны  еще больше заинтересуют противоположный пол.  Женщинам-скорпионам лучше всего встречать Новый год в длинном в пол платье.  Цвет, который приносит им удачу – темно красный и пурпурный. Но Желтая Собака не  будет против, если выбор падет на наряд менее агрессивного оттенка.

Пара
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Стрельцы 

Обратите внимание на бархат.  Он очень моден в этом сезоне.   Его переливы обращают нас к ретро-стилю 30-х годов, который  подойдет дамам любого возраста. Молодым девушкам он  добавит игривости, а женщинам бальзаковского возраста – элегантности. Бархат настолько богат, что не требует богатых  украшений. Помните, собака честна, поэтому не любит лишней мишуры,  за которой скрывается настоящая натура.

Козерог

Поэкспериментируйте со своим новогодним образом. Составьте его из нескольких стилей и направлений.  Попробуйте сочетать несочетаемое. Собака оценит  ваше умение создать гармоничный наряд.   Обязательно добавьте в него элементы с желтым цветом. В порыве фантазии важно не забыть о хозяйке года.

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Водолей  

Цвет океана и неба оберегает  Водолеев от всех невзгод. Чтобы провести будущий год безмятежно, стоит обратить внимание на эти оттенки.  В новогоднюю ночь Водолеев  лучше всего  украсит хорошее настроение.  Перед праздником  они должны сделать все возможное, чтобы светиться изнутри.  Поможет в этом предноговодний шоппинг. Не экономьте время и деньги, чтобы доставить себе удовольствие и приобрести  самый лучший наряд.

Рыбы

Никаких брюк, балахонов  и одежды в стиле унисекс. Чтобы в новом году удача была верной спутницей, в новогоднюю ночь  нужно продемонстрировать максимум женского обаяния. Платья с неброским цветочным принтом – одно из правильных решений. Обратите внимание на  гамму пастельных оттенков. Они придадут  свежести взгляду. Крой платья должен свободно спадать по фигуре.  

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (52)

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Теги:
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