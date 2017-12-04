Луна этим утром подошла на рекордно близкое расстояние к Земле

В московском планетарии сообщили, что луна находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году; это расстояние составило 357 тысяч 495 километров

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Этим утром жители Земли могли наблюдать необычное явление. Луна находилась на самом близком расстоянии к Земле в 2017 году — 357 тысяч 495 километров.

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В среднем Луна расположена на расстоянии около 380 тысяч километров от Земли.

"Декабрьское событие положит начало череде суперлуний. Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко", — рассказали в Московском планетарии.

Следующее суперлуние произойдет в ночь на 2 января 2018 года. Суперлуние 31 января 2018 года совпадет с полным лунным затмением.