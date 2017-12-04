На Мальте задержали 10 человек по делу об убийстве журналистки

По словам премьер-министра Мальты, число задержанных по делу об убийстве журналистки выросло до 10 человек

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что число задержанных в рамках расследования дела об убийстве журналистки Дафни Каруаны Гализии достигло десяти человек.

"Еще два человека были задержаны в рамках расследования убийства Дафни Каруаны Гализии, общее число задержанных составило 10", — заявил министр, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, полиция продолжает проводить обыски.

Ранее Мускат заявил, что в понедельник по этому делу полиция задержала восемь человек. Операция по задержанию прошла в понедельник утром в нескольких районах страны. Премьер сообщил, что некоторые подозреваемые ранее были известны полиции, среди них нет иностранных граждан.

Следователи полагают, что задержанные причастны к организации взрыва автомобиля, в результате которого погибла журналистка, отметил Мускат. По его словам, в течение следующих 48 часов полиция допросит подозреваемых и примет решение о возможном предъявлении обвинений.

Журналистка и блогер погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября. СМИ сообщали, что машину взорвали дистанционно с помощью мобильного телефона. Гализия проводила собственные расследования случаев государственной коррупции и заявила о связи премьера Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Мальтийские власти попросили участвовать в расследовании агентов ФБР, Скотланд-Ярд и криминалистов из Нидерландов. Правительство предложило один миллион евро в качестве награды за информацию, которая поможет в расследовании. Сбор средств для выплаты вознаграждения за информацию по делу начали общественные активисты. Также награду в 20 тысяч евро за информацию об убийстве журналистки объявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.