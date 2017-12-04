Топ-10 самых крутых полицейских машин

Сотрудники правоохранительных органов в некоторых странах мира ездят на автомобилях, которые может себе позволить далеко на всякий миллиардер. Sputnik собрал десятку самых дорогих транспортных средств стражей правопорядка - эти авто легко могут конкурировать с гоночными болидами