Майкл Джексон был бы в восторге: знаменитая лунная походка по-узбекски

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Соцсети "взорвались"! Пользователи в интернете вовсю обсуждают видео, на котором узбекистанец танцует в стиле Майкла Джексона.

Китаец станцевал Калинку на улицах Пекина>>>

Он не является профессиональным танцором, но его результат впечатляет.

В комментариях люди пишут, что исполнитель — либо настоящий Майкл Джексон, либо его учитель, правда, добавляют при этом веселые смайлики.

"Если его причесать и нарядить, то он будет самым востребованным танцором и украшением любой супергруппы!" — пишут пользователи в сети.