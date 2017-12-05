В России признали иноагентами девять зарубежных СМИ

Совет Федерации планирует принять постановление о запрете прохода в палату представителей СМИ, включенных Минюстом в список иностранных агентов

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Девять СМИ, среди которых "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее время" включены в России в список иноагентов, сообщается во вторник на сайте Минюста РФ.

В реестр не попал американский телеканал CNN. Как пояснил журналистам глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, в список включены СМИ, финансируемые иностранными государствами.

"В этот список попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке. CNN не пропагандистская компания, и другие СМИ — не буду их называть, пусть это будет на совести тех, кто их раньше упоминал в этом контексте, — тоже не подпадают под это определение", — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах.

Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США и, в частности, на требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Стало известно, что Совет Федерации планирует принять постановление о запрете прохода в палату представителей СМИ, включенных Минюстом в список иностранных агентов.

В российском МИД-е отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.